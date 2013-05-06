"آيرن مان 3" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

حقق فيلم "آيرن مان 3" نتائج باهرة في شباك التذاكر في أميركا الشمالية، مع ثاني أفضل انطلاقة في التاريخ جمع خلالها 175,3 مليون دولار في غضون ثلاثة أيام من عرضه في الصالات، بحسب المعطيات المؤقتة التي نشرتها مجموعة "إكزيبتر ريلايشنز".

ويحلّ الفيلم في المرتبة الثانية من حيث الإيرادات المحققة فور عرضه في الصالات بعد فيلم "ذي أفنجرز" من إنتاج أستوديوهات "ديزني/مارفل" الذي كان قد سجل 207,4 مليون دولار خلال أول ثلاثة أيام من عرضه في الصالات.

وفيلم "آيرن مان 3" من تمثيل روبرت داوني جونيور وغوينث بالتروو في صالات 42 بلداً بين الأربعاء والجمعة، وهو كان قد حقق أكثر من 195 مليون دولار من الإيرادات على الصعيد العالمي، قبل عرضه حتى في صالات الولايات المتحدة.

وإثر هذه الانطلاقة المدوية تراجع فيلم التشويق "باين آند غاين" من المرتبة الأولى الأسبوع الماضي إلى المرتبة الثانية، مع 7,6 مليون دولار من الإيرادات (33,9 مليون بصورة إجمالية)، تلاه في المرتبة الثالثة فيلم "42" عن أول لاعب بيسبول أسود ينضم إلى نخبة الرياضيين في هذا المجال، مع 6,2 مليون دولار من الإيرادات (168,7 مليون بصورة إجمالية).

وأتى في المرتبة الرابعة فيلم "أوبليفيين" من بطولة توم كروز الذي حقق 5,8 ملايين دولار من الإيرادات (75,9 مليون بصورة إجمالية)، في حين بقي فيلم "ذي كرودز" في المرتبة الخامسة مع 4,2 مليون دولار من الإيرادات (168,7 مليون بصورة إجمالية).

وكانت المرتبة السادسة من نصيب الفيلم الكوميدي "ذي بيغ ويدينغ" من بطولة روبرت دي نيرو الذي حقق 3,8 مليون دولار من الإيرادات (14,2 مليون بصورة إجمالية) وتقدم على فيلم "ماد" من بطولة ماثيو ماكونهي الذي جاء في المرتبة السابعة مع 2,2 مليون من الإيرادات (5,2 مليون بصورة إجمالية).

واحتل المرتبة الثامنة فيلم "أوز ذي غرييت أند باورفل" مع 1,8 مليون دولار من الإيرادات (228,6 مليون بصورة إجمالية)، وتلاه في المرتبة التاسعة الفيلم الكوميدي "سكيري موفي 5" مع إيرادات بلغت 1,4 مليون (29,6 مليون بصورة إجمالية).