توم كروز يستعد للجزء الخامس من "المهمة المستحيلة"

يعتزم نجم هوليوود الشهير توم كروز تمثيل دور العميل "إثان هانت" في جزء جديد من سلسلة أفلام الحركة "المهمة المستحيلة".

وذكر الموقع الإلكتروني المعني بالأخبار السينمائية "ديدلاين" أن كروز وافق على إنتاج الجزء الخامس من الفيلم وتمثيل دور البطولة فيه إلا أن شركة الإنتاج "باراماونت بيكتشر" لم تكشف بعد عن اسم المخرج المحتمل أو مؤلف السيناريو أو موعد تصوير الفيلم.

وذكر "ديدلاين" أن المخرج الأمريكي كريستوفر ماكويري أحد أسماء المرشحين لإخراج الفيلم ضمن قائمة قصيرة.

وحظي الجزء الرابع من سلسلة "مهمة مستحيلة" على إقبال جماهيري خلال عرضه نهاية 2011, حيث بلغت أرباح الفيلم الذي أخرجه الأمريكي براد بيرد نحو 700 مليون دولار.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم عرض عام 1996, وكان من إخراج الأمريكي براين دي بالما. وأخرج الجزء الثاني جون وو والثالث جي جي أبرامز.