مغني الثورة المصرية: ما يغنى الآن لا يختلف عن أيام 25 يناير

قال الفنان الموسيقي مصطفى سعيد، مغني الثورة المصرية، خلال استضافته ببرنامج "الحدث المصري"، إن "الوضع بمصر لم يتغير"، معبرا عن رفضه لمن يقول إن الوضع سيئ، مشددا على أن الشيء الوحيد الذي تغير هو المواطنون الذين ازدادوا وعيا.

وأضاف أن ما كان يغنى خلال ثورة 25 يناير لم يختلف كثيرا عما يغنى الآن، موضحا، أنه لا توجد ثورة نجحت خلال بضعة أيام، وأن جميع الثورات تحتاج لوقت لتحقق أهدافها.

ووجه سعيد رسالة للشرطة بغنائه لقصيدة "يا مصر هانت وبانت"، للشاعر تميم البرغوثي، وعلق المطرب أنه اختار تلك القصيدة لتوصيل رسالة للشرطة قائلاً: "لابد من أن الشرطة والأجهزة الأمنية في خدمة الشعب، والسلطة زائلة، وأتمنى أن تكون الشرطة في خدمة الشعب لا السلطة"، وأنه يريد أن يذكر النظام الحالي من خلال هذه القصيدة.

وتابع: "الفن إن لم يكن طريقا لإنقاذ الأمة فلا داعِي له، وكل أنواع الفنون تستطيع أن تجمع الناس حولها".

واختتم حديثه قائلا: إن "مصر هي المفتاح في سوريا ولبنان والخليج والعراق والمغرب، وهي مفتاح القدس، ومصر لسه بخير".