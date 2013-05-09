الدخان والنساء ممنوعان في "كوفي شو" مصر لدواع سلفية

على الرغم من مواجهة قناة "الحافظ" دعاوى قضائية تطالب بوقف بثها بسبب المحتوى الذي تقدمه، إلا أنها لم تعبأ بكل تلك الدعاوى، بل ضربت بها عرض الحائط.

وقررت القناة الدينية خوض مجال الإنتاج الدرامي التلفزيوني، مع مسلسل جديد يحمل اسم "كوفي شو" من تأليف سيد سعيد ومرشح لإخراجه الفلسطيني وائل بن جمعة.

البحث عن رعاة

من جهته، أكد تقي الدين محمد، نائب رئيس قناة "الحافظ" في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن إدارة القناة في الوقت الحالي، تستعد لبدء إنتاج المسلسل، مشيراً إلى أن موعد العرض لم يتحدد بشكل قاطع سواء في رمضان المقبل أو بعده.

وكشف أنهم يستعدون لإنتاج حلقة من المسلسل خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى، لاستدراك السلبيات وتفاديها، فضلاً عن استخدامها من أجل استقطاب رعاة يشاركون في إنتاج المسلسل، الذي لا تستطيع القناة تحمل تكاليفه بأكملها.

تقي أكد أنهم استعانوا بالفنان وجدي العربي، الذي أعلن في أكثر من مناسبة انتماءه لحزب الحرية والعدالة ومحسوب على تيار الإسلام السياسي، من أجل الإشراف الفني على المسلسل، كي يتابع الحلقات ويستفيدوا من خبرته الفنية خلال عملية التصوير.

المسلسل سيدور بأكمله داخل مقهى، على أن يقوموا خلال هذه الفترة بالتفاوض مع أحد الأسماء المعروفة في مجال الدراما، كي يشارك الشباب الجدد بطولة المسلسل ويحتل الدور الرئيس.

النساء ممنوعات لدواع شرعية

أما عن مشاركة النساء، فأكد تقي على عدم ظهور أي ممثلة في العمل حتى ولو كانت محجبة، مرجعاً ذلك إلى سياسة القناة التي تؤمن بتحريم ظهور النساء درءاً للفتنة، لا سيما وأن علماءهم أفتوا بتحريم ظهور النساء، ما يجعلهم يقتدون بالأمر.

إلى ذلك، أكد في الوقت ذاته حرصهم على تفادي أي مخالفات شرعية داخل الحلقات، التي تدور في مقهى مثل التدخين بأنواعه، كما أنه ستكون هناك حلقة للحديث عن تحريم التدخين، على أن تكون حلقات المسلسل منفصلة وتناقش موضوعاً مستقلاً في كل حلقة.