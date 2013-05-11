انطلاق مؤتمر "بالترجمة تتواصل الثقافات" في جامعة بغداد

تحت شعار "بالترجمة تتواصل الثقافات"، نظمت دار المأمون للترجمة والنشر وكلية اللغات في جامعة بغداد المؤتمر الدولي الثالث للترجمة، بمشاركة أكثر من 50 باحثاً وخبيراً لغوياً من 30 دولة في العالم، وبحضور رسمي وثقافي كبير.

وناقش المؤتمر عدة محاور على طوال ثلاثة أيام من 7 إلى 9 مايو/أيار، بجلسات صباحية ومسائية، منها مجابهة إشكاليات الترجمة، ودور المترجمين في نشر الثقافة الأدبية، وتطوير مهارات المترجمين العراقيين في ضوء متغيرات الحركة الترجمية، وتراجم الوثائق التاريخية لمنظمة اليونسكو، والترجمة وسيلة تفاهم- الترجمة وسيلة حرب، وكيفية توحيد المصطلحات العربية والأجنبية في شتى العلوم والمعارف، وغيرها.

وفي تصريح لـ"العربية.نت" قال علاء أبو الحسن إسماعيل العلاق رئيس اللجنة العليا للمؤتمر: "منذ بدء المؤتمر وإلى نهايته، وكوادر دار المأمون وكلية اللغات تقوم بالترجمة الفورية والتعاقبية والتحريرية في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية، مثلما أعددنا للضيوف ملفات خاصة في مجلاتنا الصادرة باللغات العربية والانكليزية والفرنسية عن بغداد ومكانتها التاريخية.

وأضاف العلاق: "أيضا تم إصدار 49 كتابا مترجما إلى اللغات الأجنبية يتناول مختلف المواضيع ذات الصلة بالموروث الثقافي والجغرافي والتاريخي والحضاري والديني لمدينة بغداد بالاعتماد على مترجمي الدار والمترجمين الخارجيين".

من جانبهم، رحب المشاركون بانعقاد المؤتمر، وقال الباحث المغربي محمد آيت العميم لـ"العربية.نت"، "قضية الترجمة طرحت لأول مرة في العراق في فترة سقوط بابل، فحين اختلطت اللغات احتاج الناس إلى مترجم يرتق ما مزقته الخطيئة، أما أول بيت للترجمة عرفه المسلمون فهو بيت الحكمة في عصر الخليفة العباسي المأمون".

وعن هذا المؤتمر قال الباحث موفق المصلح الأستاذ في كلية اللغات، "كان الهدف هو تطوير الترجمة والترجمة الفورية، من خلال تبادل الآراء والأفكار والخروج بتوصيات تحدد كيفية تجاوز المشاكل والمعوقات أمام التواصل العالمي وسبيل دعم العلاقات بين المترجمين".

الجدير ذكره، أن جمعية المترجمين العراقيين قد شاركت في هذا المهرجان من خلال بحوث تمت قراءتها في المؤتمر.