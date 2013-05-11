"الدراما السعودية" صراع مشتعل على شاشة رمضان

تبدو أجواء المشهد الدرامي السعودي شديدة الإثارة، على الرغم من هدوئها الظاهر، وذلك بدخول العديد من نجوم الدراما السعودية في حالة استنفار قصوى لتصوير أعمالهم بأساليب جديدة، وتقنيات مبتكرة، للتنافس على الحصة الأكبر من المشاهدة، لاسيما في ظل إعادة الهيكلة التي يشهدها التلفزيون السعودي.

واستعد الفنان عبدالله السدحان مبكرا لدخول المنافسة بمسلسل "هذا حنا" وهو الاسم الجديد الذي اختاره بدلا من "طاش بلس"، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم مسلسل "طاش ما طاش"، إضافة إلى الفنان محمد العيسى ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المحلية والخليجية.

وبحسب تأكيدات السدحان فإن الهاجس الأساسي لفريق العمل هو تقديم عمل متميز، يعكس طموح المشاهدين ويبرز قدرات الفنانين المشاركين ومن بينهم محمد بخش، ومحمد المفرح، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وعبدالرحمن الخطيب، ومحمد الكنهل.

وكشف السدحان أن الشخصيات التي كان يقدمها في "طاش" مثل "أبو مساعد"، و"أبو حسين"، و"أبو زنيفر"، و"هدبدب" ستستمر أيضا في المسلسل الجديد، لما لها من شعبية كبيرة لدى المشاهدين.

ثنائية عسيري والجراح

اعتمد الفنان حسن عسيري، الذي يبدو أنه استفاد من تجارب الآخرين وأدرك مدى ارتباط المشاهد السعودي بالعمل الثنائي، الإعلان عن تشكيل ثنائي فني متميز مع الفنان يوسف الجراح بداية من الجزء الثاني من مسلسل "كلام الناس".

ويضم "كلام الناس" كوكبة من نجوم الدراما السعودية بخلاف عسيري والجراح، منهم عماد اليوسف، ولمار، وخالد سامي، وريم عبدالله، وأيمن المديفر، ويحيى الغماري، وأفنان فؤاد.



ويأتي المسلسل من إنتاج شركة الصدف للإنتاج الصوتي والمرئي، ومن تأليف علاء الدين حمزة، وإخراج عمر الديني.

"سكتم بكتم".. حاضر

العديد من الأعمال الأخرى تمتلك شعبية جارفة أيضا، ومن بينها مسلسل "سكتم بكتم" للفنان فايز المالكي، الذي عرضت أجزاؤه الثلاثة خلال السنوات الماضية على القناة السعودية الأولى.

أيضا مسلسل "أبو الملايين" الذي انطلقت كاميرا المخرج محمد دحام الشمري لتصويره، ويجمع الفنانين ناصر القصبي وعبدالحسين عبدالرضا، وعددا من الفنانين الخليجيين.

وكشف القصبي أن العمل سيحمل الكثير من المفاجآت، رافضا الكشف عن طبيعة الشخصية التي سيلعبها.

أيضا يعود الفنان فهد الحيان بعد غياب بالجزء الثاني من مسلسل "هشتقة"، مع عدد من نجوم الدراما والكوميديا في السعودية والخليج من أبرزهم عبدالله المزيني، وفخرية خميس، وأميرة محمد، وغادة الزدجالي، والعمل بطولة وإنتاج فهد الحيان.