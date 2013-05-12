صاحب "غانغام ستايل" يلغي حفلة بالمغرب لأسباب شخصية

أعلنت جمعية "مغرب الثقافات"، التي تنظم مهرجان موازين إيقاعات العالم بالرباط٬ عن إلغاء حفل المغني الكوري ساي وتعويضه بمغني البوب سيلو غرين.

ولم توضح الجهة المنظمة أسباب إلغاء حفل صاحب أغنية "غانغام ستايل"، مكتفية بالقول إنها أسباب شخصية، بناء على ما أفادهم به مدير أعمال الفنان الكوري الجنوبي بساي، الذي كان من المقرر أن يحيي الجزء الأول من السهرة الختامية لمهرجان موازين، وذلك في حدود نصف ساعة بمقابل مليار سنتيم، كما ذكرت بعض المصادر.

وأشارت جمعية "مغرب الثقافات" في بيان لها توصلت "العربية نت" بنسخة منه، إلى أنها عوَّضت جمهور موازين وعشاق النجم الكوري بـ"سيلو غرين" الذي سيتقاسم مع الفنان البريطاني Taio Cruz إحياء حفل الاختتام يوم فاتح يونيو/حزيران القادم .

واعتبرت أن مغني الراب الأميركي Cee Lo Green يعد من أبرز نجوم الراب والفونك والسول، فضلاً عن تألقه في حفلات السوبر بول.

ويعد سيلو غرين مطرباً وكاتب أغانٍ وشخصية تلفزيونية ومنتجاً وممثلاً ورمزاً لثقافة البوب الغربية، وقد فاز بخمس جوائز غرامي، كما حصلت أغنيته الناجحة عالمياً Forget You على خمسة ترشيحات لجوائز غرامي في عام 2011، وفازت بجائزة أفضل أداء عصري بديل.



وطابع صوته الحاد وأسلوبه في السول جعلا نفس الأغنية تحوز على تقدير ذهبي في الولايات المتحدة والدنمارك وحققت الدرجة البلاتينية في كندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والدرجة البلاتينية المتعددة في أستراليا.

وتلقى سيلو غرين أربعة ترشيحات لجوائز غرامي 2012 عن فئات أفضل ألبوم بوب صوتي، وأفضل أغنية، وأفضل أداء أغنية تقليدية.

وكان دخول سيلو غرين للساحة الموسيقية كعضو في فرقة الهيب هوب غودي موب جنباً إلى جنب مع الفنانين بيغ غيب وتي-مو و كوجو، حيث أطلقت الفرقة ألبومهما الأول Soul Food في عام 1995، الذي ارتقى بهم إلى صدارة فرق الراب الجنوبية الناشئة.

وبعد نجاح سيلو مع غودي موب، استطاع إعادة بناء نفسه وأسس علامة نارلز باركلي مع منتج ومنسق الموسيقى داينجر ماوس الذي أصدر له الأغنية الناجحة عالمياً Crazy عام 2006، والتي وصلت إلى المرتبة الأولى في ترتيب الأغاني في بلدان متعددة حول العالم.

واحتلت أغنية Crazy المرتبة الثانية على قائمة مجلة Billboard Hot في الولايات المتحدة، كما بيع منها هناك حوالي 500 ألف نسخة، وتصدرت قائمة المبيعات عن طريق التحميل في بريطانيا، ويحصل هذا لأول مرة في تاريخ الموسيقى.

وبعد فرقة نارلز باركلي، عاد غرين إلى الغناء المنفرد باسم سيلو غرين وأصدر ألبوم The Lady Killer عام 2010، الذي تضمّن أغنيته الناجحة Forget You. وقام سيلو غرين بتسجيل ألبومه الفردي الجديد covers الذي جمع فيه عدداً من أغانيه الكلاسيكية المفضلة.