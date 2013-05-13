خالد عبدالرحمن: المنشدون يسرقون ألحاني وأفكّر بمقاضاتهم

أبدى الفنان خالد عبدالرحمن خلال مؤتمر صحافي أُقيم بمناسبة تجديد عقده مع شركة "روتانا" انزعاجه من المنشدين الذين يستخدمون ألحانه في أعمالهم الإنشادية وطرحها في الأسواق، مبدياً نيته مقاضاتهم لأنهم هضموا حقه الأدبي.

وقال خالد عبدالرحمن إنه "لن يقبل على نفسه أخذ عمل أي شخص سواء كان مغنياً أو منشداً، وطرحه من دون إذن".

وأضاف أن أي عمل مُقتبس من ألحانه ويطرح في الأسواق رسمياً ولم يضع اسم خالد عبدالرحمن على الحن سيُقاضى.

أما عن عمله الإنشادي القادم من كلمات الشيخ عايض القرني فقال إنه "لا يقلّد الفنان محمد عبده"، راجياً "عدم إقحام فنان العرب في الموضوع، فهو شخصية لا تقارن وهرم كبير، ونحن رسالتنا واحدة، ولنا جمهور يعتز بنا ونعتز به".

ولم يحدد عبدالرحمن موعد طرح العمل القادم حتى الآن، متمنياً أن يُتاح للجمهور في رمضان، وأوضح أنه قرر الدخول في الإنشاد لعشقه لهذا اللون، فالغناء له شريحة واحدة تستمع إليه بينما الإنشاد له شريحتان، وأنه يتمنى الوصول إلى الفئة التي لا تستمع إلى الغناء من خلال الأناشيد.