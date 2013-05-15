"Beat Box".. مراهقون مصريون يطلقون الموسيقى عبر حناجرهم

قبل خمس سنوات لم يكن معروفاً لأحد ما هو فن الـ "Beat Box"، اللهم إلا مريدوه الذين يتابعونه عبر موقع "YouTube" من خلال الفيديوهات التي يتم رفعها خارج مصر. لكن الأمر الآن اختلف خاصة مع انتشار محبي هذا النوع من الفن وازدياد الطلب عليهم في الحفلات ومهرجانات الألوان التي يتم إحياؤها.

ومن المثير للإعجاب أن ترى أحد الأشخاص الذين يقدمون الموسيقى دون أن يمتلكوا أية آلات تساعدهم في ذلك. ما جعل "العربية.نت" تلتقي باثنين من أعضاء فريقين موسيقيين للتعرف إلى هذه التجربة الفنية التي ظهرت في مصر.

شهرة مفاجئة

مؤمن مجدي أحد أعضاء فريق "BIB" أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أن فن "البيت بوكس" ظهر في مصر قبل خمس سنوات، غير أنه لم يكن مشهوراً بهذا القدر الموجود في الوقت الحالي.

واعتبر مجدي أن الشهرة الحقيقية جاءت قبل عام ونصف فقط بعد أن أولت ساقية عبدالمنعم الصاوي اهتماماً بهذا النوع من الفن، تاركة مساحة لرواده من أجل تقديم حفلاتهم عبر مسارحها.

والخلاصة هي تقديم الموسيقى من دون أية آلات موسيقية، هكذا رأى مؤمن مجدي (شارك في اختبارات "Arabs Got Talents" بالقاهرة بصحبة زميل له وسيسافر أحدهما للتصفيات النهائية بلبنان) الفن الذي يقدمه. وأرجع التسمية إلى كون الفن يعتمد على تقديم الموسيقى من منطقة البوكس الخاص بالفم.

أما التحدي الحقيقي لرواد هذا الفن فأرجعه مجدي إلى ما يُعرف بـ "Battles" والتي يتم إقامتها بين رواد هذا الفن في مصر، حيث يوجد الجمهور ويقدم كل فريق ما في جعبته ليكون الاختيار في النهاية للجمهور، مؤكداً أنه حصل على المركز الثاني حينما أقيم التحدي.

مايكل جاكسون يظهر في مصر

مودي أحد أعضاء فريق "السنافر" أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أنهم أصبحوا مطلوبون في الوقت الحالي من أجل المشاركة في عدد من الحفلات، وكان آخرها في أعياد الربيع الأخيرة، كما أكد أن مهرجانات الألوان التي تقام في مصر يتم دعوتهم لها بشكل مستمر، مشيراً إلى أنهم كفريق يمكنهم استقدام كورال من أجل الغناء على الموسيقى التي يقومون تقديمها.

والمفارقة أن أعمار كافة من يقدمون هذه النوعية من الفنون لا تتخطى 20 عاماً، وأرجعوا تجربتهم إلى تأثرهم بالفن الغربي الذي يتم تقديمه ومشاهدتهم لكافة الفيديوهات الخاصة بهم.

وأوضح مؤمن مجدي أن الفريق الخاص بهم يحتوي على راقص يقدم رقصات مايكل جاكسون في الحفلات، كاشفاً عن أنهم سيقومون بتصوير فيديو كليب في الفترة المقبلة يتكون من تراك موسيقى لمايكل جاكسون تصاحبه رقصه له، غير أنهم قاموا بتغيير كلمات الأغنية على أن يؤدي هو البيت الخاص بالتراك الموسيقى.