المطرب مصطفى كامل نقيباً للموسيقيين في مصر

فاز المطرب المصري مصطفى كامل بمقعد نقيب الموسيقيين في مصر، عقب الانتخابات التي أجريت اليوم - الجمعة- واستمرت حتى الرابعة عصرا على مقعد النقيب.

واستطاع كامل أن يحصل على 917 صوتا احتل بهم مقدمة السباق، بينما كان نصيب منير الوسيمي 406 أصوات، ليحل محمد الحلو في المركز الثالث والأخير بـ 94 صوتا فقط، بعدما كان الحلو هو منافس إيمان البحر درويش الأقوى في آخر انتخابات للنقابة.

وأكد طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة في تصريحاته لـ "العربية.نت" أن مصطفى كامل سيتسلم النقابة في اجتماع المجلس المقبل الأحد، مشيرا إلى أن المجلس سيقوم بتصعيد أكثر الأعضاء الحاصلين على أصوات في الانتخابات الماضية، ليتم إضافته إلى المجلس خاصة وأن مصطفى كامل كان يشغل عضوية المجلس، وهو ما يعني ضرورة إضافة عضو بعد أن صار كامل نقيبا للمجلس.

وكان مجلس النقابة عزل النقيب إيمان البحر درويش، قبل أن يجري انتخابات لاختيار من يخلفه، وتنافس على المقعد إلى جوار مصطفى كامل كلا من منير الوسيمي النقيب الأسبق، والفنان محمد الحلو.

مواقف وطرائف انتخابية

وعلى مدار ساعات الانتخابات، كان هناك بعض المواقف التي لفتت الانتباه، حيث حضر المطرب الشعبي حكيم إلى مقر الانتخاب بمسرح جلال الشرقاوي ولكنه لم يتمكن من التصويت بعدما اكتشف أنه نسي كارنيه العضوية الخاص به، كما تواجد منير الوسيمي بصحبة حراس شخصيين لحمايته أثناء الانتخاب، أما محمد الحلو فكان ملفتا للنظر أنه لم يحضر إلى مقر الانتخابات، التي شهدت تواجدا لعدد من الموسيقيين من بينهم نادية مصطفى والموسيقار حلمي بكر وجواهر، إضافة إلى عدد آخر من الأعضاء كما لفت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة الأنظار بعدما حضر مرتديا لجلباب.