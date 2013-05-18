"A To B" فيلم إماراتي يجمع كبار صناع السينما العرب

بعد تقديمه لفيلم "دار الحي" الذي حاز على عدد كبير من الجوائز في مهرجانات الأفلام، أعلن المخرج الإماراتي علي مصطفى، أمس الجمعة، عبر مهرجان "كان" السينمائي عن خطوته السينمائية المقبلة، وهي فيلم "A To B"، الذي يشرع في تنفيذه في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. هذا ما أعلنه المنتج المصري محمد حفظي كاتب الفيلم لـ "العربية.نت" قبيل ساعات من سفره إلى المهرجان العالمي لحضور فعالياته.

الكبار يلتقون

الفيلم الروائي الجديد يشمل تعاوناً بين كبار صناع السينما في الوطن العربي. إذ يلتقي من خلاله المخرج الإماراتي علي مصطفى والمنتج المصري محمد حفظي كاتب الفيلم، إضافة إلى المنتج اللبناني بول بابوجيان، والمنتج السعودي محمد التركي، كما تساهم مؤسسة "Twofour54 أبو ظبي" في إنتاجه.

ويبدأ تصوير العمل في شهر أكتوبر على أن يستمر لستة أسابيع عبر عدد من الدول العربية، من بينها إمارة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، عمان، الأردن ولبنان. وعلى الرغم من أن الفيلم يضم عددا كبيرا من نجوم السينما في الوطن العربي، إلا أن صناعه قرروا كشف أسمائهم في وقت لاحق.

قصة تشويقية

أما القصة فعن 3 شباب عرب، يعيشون في أبوظبي ويقررون القيام برحلة برية إلى بيروت من أجل حضور ذكرى صديقهم المقرب. وفي حين تمتد رحلتهم لثلاثة أيام، يواجهون خلالها العديد من العراقيل في إطار كوميدي.

من جانبه، أكد الكاتب والمنتج محمد حفظي في تصريحاته لـ "العربية.نت" أن قصة الفيلم ستجذب الجمهور العالمي، مشدداً في الوقت ذاته على أنها ترتبط بالمشاهد العربي. وأعرب عن شعوره بالفخر للتعاون مع فريق العمل، لأنه يضم مجموعة متنوعة من مواهب السينما العربية بحسب تأكيده.