الدنمارك تفوز بمسابقة "يورو فيجن" في السويد

فازت الدنمارك بفضل أغنية ساحرة بالدورة الـ58 من مسابقة "يورو فيجن" للأغنية في مالمو ثالث مدن السويد، في ختام منافسة مبهجة.

وقد أثارت المغنية الشابة إيميلي دي فوريست التي غنت حافية القدمين وبرفقة عازفي درامز وعازف ناي، الحماسة في نفوس الحضور بفضل أغنية "دموع فقط". وقد شاركت في المرحلة النهائية للمسابقة 26 دولة.

وقد استقبلت قاعة "مالمو أرينا" نحو 11 ألف شخص حضروا لتشجيع المشاركين الـ26 لدى صعودهم إلى المسرح. وكانت أعلام دول المشاركين ترفرف قرب المسرح. وقد حاز العرض على اهتمام الحضور على مدى ثلاث ساعات.

وكانت المغنية الدنماركية الشابة البالغة من العمر 20 عاماً، وهي من والد سويدي، الأكثر حظا للفوز منذ البداية. وقد حصلت على 281 نقطة متقدمة على أذربيجان (234 نقطة) وأوكرانيا (214 نقطة).

وأشارت الفائزة خلال مؤتمر صحافي قبل المسابقة جمعها بالمغنية السويدية لورين الفائزة العام الماضي إنها متفائلة بحذر. لكنها صاحت ليل السبت فرحا عندما ضمنت الفوز بالمسابقة.

وقالت إيميلي دي فوريست للصحافيين في ختام المسابقة "كنت مقتنعة جدا بالأغنية، لكن الأمر المثير في مسابقة "يورو فيجن" هو أننا لا نعرف أبدا ما قد يحصل".

كما أدى الأذربيجاني فريد محمدوف الذي حل ثانيا أغنية بعنوان "هولد مي"، والذي أبهر الجماهير هو الآخر.

وشكل الأداء الأوكراني الضخم محطة ملفتة في المسابقة إذ دخلت المغنية زلاتا اوغنيفيتش على المسرح يحملها عملاق طوله 2,34 مترا .

وكانت النتائج الأولى تصب لصالح اليونان خصوصا، ففي أغنية "الكوهول فري" يصف المغنيان كوزا موسترا وأغاثون ياكوفيديس، مستعينين بصور مجازية مأساة بلادهما التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة.

وحلت اليونان في المرتبة السادسة في نهاية المسابقة مع 152 نقطة، مما جنبها تاليا تنظيم الحدث في العام المقبل.

وهو الفوز الثالث للدنمارك في المسابقة التي تابعها نحو 125 مليون مشاهد عبر العالم. وكما في العام 2000 خلفت الدنمارك السويد الفائزة في العام السابق. وتقام دورة العام 2014 في الدنمارك.