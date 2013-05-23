تنافس أميركي إيراني على السعفة الذهبية في "كان"

مع عودة شمس مهرجان "كان" بعد أيام ممطرة بدأت الأفلام المتبارية تشعل المنافسة على السعفة الذهبية، وعلى رأسها فيلم أميركي للأخوين إيثان وجويل كوين حمل عنوان "ليوين دايفز".

ويتحدث الفيلم عن رحلة المطرب "الفولك" الأميركي ليوين دايفز المليئة بالألم والتعب، يذكر أن المطرب الذي أدى دوره في الفيلم الممثل جون كودمان، توفي قبل أن تتعرف الجماهير على إبداعاته لتشرق نجوميته بعد رحليه.

ويستذكر الفيلم الأيام الصعبة التي عاشها دايفز في استوديوهات نيويورك ونواديها الليلية التي رفضته في بداياته الموسيقية.

الفيلم الإيراني "الماضي"

وينافس "ليوين دايفز" على السعفة الذهبية فيلم "الماضي" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، الحائز جائزة أوسكار العام الماضي، والتي غالباً ما تعالج أفلامه المشاكل الاجتماعية المعقدة في إيران.

ويروي الفيلم رحلة شاب إيراني من طهران إلى باريس لإنهاء إجراءات طلاقه من شابة فرنسية. الفيلم من تمثيل الإيراني علي مصطفى والفرنسية بياتريس بيجو والفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم.

وبدوره قدم المخرج الفرنسي أرنو ديبلشان فيلما جميلا هو "جيمي ب"، ويحكي قصة جندي يصاب في الحرب العالمية الثانية ومعاناته اليومية جراء الإصابة.

ويدين الفيلم الحرب ويذكر بمعاناة جرحى الحروب الأميركية. وأذهل أداء الممثل الأميركي بينيشيو دل تورس الذي لعب دور البطل، مشاهدي كان.

اليابان ليست بعيدة عن المنافسة

أما المخرج الأميركي ستيفن سوديربيرك فقدم فيلم "حياتي مع ليبرجي" من بطولة النجمين مايكل دوغلاس ومات دامون. وقدم سودير بيرك في الفيلم رحلة سينمائية مع عازف البيانو الشهير ليبرجي وحياته المليئة بالإبداع والبذخ والترف.

جدير بالذكر أن المخرج سوديربيرك أعلن لإدارة المهرجان أن فيلم "حياتي مع ليبرجي" سيكون خاتمة عمله السينمائي، حسب ما أكده لـ"العربية.نت" تيري فريمو المدير الفني للمهرجان.

ولم تغب اليابان عن منافسة مهرجان كان وقدمت فيلما يحمل عنوان "هذا الابن لهذا الأب" للمخرج كوريدا هيروكازيو، ويروي الفيلم قصة أب تبلغه المستشفى بأن الطفل الذي يعيش معه ليس ابنه، ومع مقابلته لابنه الحقيقي تبدأ رحلة الأب مأساوية والتي أخرجت بمهارة عالية.

ويشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي 21 فيلما من أنحاء العالم ليس من بينها فيلم عربي. ويترأس لجنة التحكيم المخرج الأميركي ستيفن سبيلبيرج. وتتواصل أعمال المهرجان حتى 26 مايو/أيار الجاري.