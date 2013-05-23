ريهانة تفتتح الدورة الـ12 لمهرجان "موازين"

تفتتح النجمة الأميركية ريهانة، بمنصة السويسي بالرباط، الجمعة 24 مايو/ أيار، فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان موازين.

وتندرج مشاركة الفنانة الأميركية في إطار جولة فنية عالمية، تحت اسم "ديماند وورلد تور"، انطلقت من الولايات المتحدة الأميركية في الثامن من أذار/مارس على أن تنتهي بفنلندا في يوليو/ تموز.

وستحتضن منصة السويسي المخصصة للفنانين الأجانب، النجمة البريطانية جيسي جي، التي ستحيي حفلاً موسيقياً يوم 25 مايو/ أيار، وفي اليوم الذي يليه سهرة فنية لفنان البوب اللبناني البريطاني ميكا.

كما سيحيي "الديدجي" الفرنسي دافيد غيتا يوم 29 مايو/ أيار الجاري، على المنصة نفسها، حفلاً موسيقياً عالمياً، وفي الـ30 من نفس الشهر سيلتقي الجمهور مع المجموعة الأسطورية البريطانية "ديب بوربل".

أحلام تغني باللهجة المغربية

وتتميز هذه الدورة بمشاركة واسعة لعدد من نجوم الموسيقى العربية، من بينهم تامر حسني، والمغربية هدى سعد، وشذى حسون من العراق، ومن الخليج أحلام، حيث أعدت أحلام لجمهورها أغنية مغربية من كلمات الشاعر الكويتي مصعب العنزي وألحان مراد الكزناي (موسيقي مغربي مقيم في فرنسا).

وسيغني المتوج ببرنامج "أحلى صوت" على شاشة "إم بي سي"، مراد بوريقي إلى جانب أستاذه الفنان عاصي الحلاني، على منصة النهضة يوم 30 مايو/ آيار الجاري.

كما سترافق شيرين عبدالوهاب فريد غنام الملقب بفراولة، والذي سطع نجمه في البرنامج المذكور في "ديو" مشترك، وهي أغنية للراحل المغربي عبدالصادق شقارة الموسومة بـ"يا بنت بلدي"، إلى جانب أغانٍ أخرى.

المداخيل تتوافر من خلال الإعلان التلفزيوني

وبحسب المدير الفني للمهرجان، عزيز ذاكي، فإن سهرات موازين تحظى بمتابعة حوالي 200 ألف متفرج يومياً، وتستقطب 129 صحافياً يشتغلون في منابر ووكالات دولية ، إضافة إلى 39 صحافياً يمثلون مؤسسات إعلامية عربية، من ضمنها مجموعة من القنوات التلفزيونية.

وقال المدير الفني إن الميزانية المخصصة للدورة هذه السنة بلغت 59 مليون درهم، مشيراً إلى أن 68% من مداخيل المهرجان تتشكل من مبيعات التذاكر والإعلان التلفزيوني، و32% المتبقية مستخلصة من الدعم المقدم من المساندين.

يذكر أنه خلال الدورة السابقة للمهرجان، بلغ عدد الحفلات 127 حفلاً، وبلغ عدد الفنانين المشاركين أكثر من 2000 فنان، فيما سجل حضور الجمهور مليونين و380 متفرجاً، أما عدد المتتبعين للمهرجان عبر الشاشة فبلغ أكثر من 30 مليون مشاهد، وبلغ عدد الدول المشاركة أكثر من 34 دولة.