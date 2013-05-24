الطبعة الأولى من رواية "غاتسبي العظيم" للبيع بالمزاد

قالت دار مزادات سوذبي إن نسخة من الطبعة الأولى لرواية "غاتسبي العظيم" للكاتب الأميركي فرانسيس سكوت فيتز جيرالد ستعرض للبيع في مزاد الشهر القادم، وقد يصل سعرها إلى 150 ألف دولار.

وسيعرض الكتاب الذي كان يملكه الناقد والكاتب مالكوم كاولي مع مجموعة من رسائل فيتز جيرالد وقصيدة غير منشورة في مزاد الكتب والمخطوطات في 11 يونيو/حزيران في نيويورك.

وقالت سوذبي في بيان لإعلان المزاد "يوجد الآن اعتراف شبه عالمي بأن الكتاب من بين الإنجازات العظيمة للأدب الأميركي في القرن العشرين."

وكتب فيتز جيرالد الرواية في عصر الجاز عندما كان يعيش في فرنسا، وعلى الرغم من أنها لاقت شهرة عند نشرها في 1925 لكنها لم تحظ بإشادة كإحدى أهم الروايات الأميركية إلا بعد وفاة فيتز جيرالد في 1940.

وتأتي أنباء المزاد بعد أسابيع قليلة من العرض الأول لفيلم "غاتسبي العظيم" للمخرج باز لورمان، بطولة ليوناردو دي كابريو الذي يجسد دور بطل قصة الحب المأساوية.