جيسي جي تختار مهرجان موازين للإعلان عن ألبومها الجديد

أعلنت نجمة البوب المعروفة باسم "جيسي جي"، في ندوة صحافية عقدتها يوم أمس السبت٬ بدار الفنون بالرباط٬ قبيل الحفل الذي أحيته مساء بمنصة السويسي٬ في إطار الدورة الـ 12 من مهرجان "موازين"، أنها اختارت "وايـلد" عنواناً للألبوم الجديد الذي ستقوم بطرحه الأحد.

وأنها ستقوم بنشر إحدى أغنيات الألبوم غدا الاثنين. وأكدت على أن هذه الأغنية مهداة إلى جمهورها الذي لم يبخل عليها بالدعم حين كانت تمر بأوقات صعبة، مشيرة إلى أنها انتهت من أشغال ألبومها الجديد دون ذكر تفاصيل أكثر.

وحضرت جيسي جي، المغرب، وهي حليقة الشعر، وهو اختيار لم يرتبط عندها بمظهر جديد، بقدر ما هو تعبير منها عن تضامنها مع مرضى السرطان الذين تجمع لهم الأموال لمساعدتهم في إطار حملة تخوضها هذه الأيام.

ولم يفت نجمة موسيقى البوب، أن تشيد بالنسخة العربية من برنامج "أحلى صوت"، الذي قالت إنها "تابعت بعض حلقاته"، مشيرة إلى أن تواجدها ضمن لجنة تحكيم "دو فويس" الإنجليزي ساهم في إغناء رصيدها الفني والإنساني للتعامل مع المواهب الصاعدة وصراحتها معهم".

وكانت "جيسي دجي"، بدأت مشوارها كملحنة لكل من أليشيا كيز وكريستينا أغيليرا٬ وريهانا.

وأعربت في ندوتها الصحافية عن إعجابها بحفل ريهانا، حيث حظيت هي الأخرى بمتابعة جماهيرية واسعة تنتمي لمختلف الجنسيات، خاصة عشاقها القادمين من البلدان الأوروبية.