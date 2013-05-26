شيرين عبدالوهاب تتأسف لما يحصل في مصر

كشفت الفنانة المصرية شيرين أنها "تتأسف جداً" لما يحصل في مصر، معلنة أنها "لم تعتمد على مصر فيما يخص عملها"، مشيرة إلى أن ميزة أي مهرجان هو الجمهور، معلنة أنها لن تنسى حفلاتها في تونس.

وأكدت شيرين أن هناك صعوبة في الحصول على حفل اليوم بالعالم العربي، معبرة عن إعجابها بثقافة الجمهور المغربي، وقالت إن "الغناء في المغرب شرف لي"، وجاملت شيرين المغرب بعبارة "الله على المغرب وجمال المغرب".

وأعلنت شيرين، أن فريد غنام، أحد النجوم المغاربة في الموسم، الأول من برنامج "أحلى صوت"، سيغني معها في سهرتها في منصة ليالي الشرق في الدورة رقم 12، موضحة أنها ستؤدي أغنية مغربية قديمة تحمل اسم "بنت بلادي"، ومعلنة أنها في موازين ستقدم الجديد.

وعن علاقتها مع محمد عدلي، أحد نجوم الدورة الأولى من برنامج "أحلى صوت" الذي يعرض على شاشة "mbc"، أكدت شيرين أن ديو غنائي سيكون مستقبلا مع محمد عدلي.