سوء مستوى السينما المصرية يبعدها عن مهرجان "كان"

بعد أن جاءت الدورة السادسة والستين من مهرجان "كان"، الذي أقيم بعيدا في أرجاء المدينة الفرنسية، خالية من أي مشاركة للأعمال المصرية، على عكس العام الماضي الذي شهد مشاركة فيلم "بعد الموقعة" للمخرج يسري نصر الله في المسابقة الرسمية للمهرجان، يطرح تساؤل نفسه وبقوة حول الأسباب الحقيقية للغياب المصري، وهل كانت المشاركات السابقة على مدار العامين الماضيين بسبب احتفاء إدارة المهرجان بثورات الربيع العربي، وهو ما جعلها تختار أعمالاً لتلك الدول المشاركة في الربيع من أجل الحضور إلى المهرجان.

غياب معتاد

الناقدة الفنية ماجدة خير الله أكدت في تصريحاتها لـ"العربية.نت" أن السينما المصرية على مدار الخمسين عاما الماضية لم يكن لها أي تواجد حقيقي ذي قيمة في المهرجان الفرنسي الأشهر.

واعتبرت أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان صاحب الفعالية حينما شارك بفيلمه "المصير" في عام 1997 في المسابقة الرسمية للمهرجان، بينما جاءت جميع المشاركات الأخرى خارج المسابقات الخاصة بالمهرجان، مشيرة إلى أن أي شخص يستطيع استئجار قاعة في المدينة الفرنسية ويعرض خلالها فيلمه.

وأكدت خير الله أن العام الماضي شهد مشاركة لفيلم "بعد الموقعة" في المسابقة الرسمية بسبب احتفاء المهرجان بالدول التابعة للربيع العربي، مؤكدة أنه لابد أن يكون هناك تأثير للمشاركة، ولكن فيلم المخرج يسري نصر الله لم يفعل شيئاً داخل المهرجان أو خارجه.

أما الناقدة ماجدة موريس فأكدت لـ "العربية.نت" أن غياب الأفلام المصرية هو القاعدة بينما تعد المشاركة هي الاستثناء، مستحضرة في ذاكرتها ما قيل عن مشاركة "بعد الموقعة" في العام الماضي لكونه عودة للأفلام المصرية بعد غياب 15 عاماً.

الأزمة تكمن في شركات الإنتاج

وأوضحت ماجدة موريس أن الإنتاج السينمائي في مصر هو مشكلة المشاكل، لأن المنتجين أصبحوا يراهنون على الأفلام التجارية، مع اختفاء تام للأفكار الطموحة وغير التقليدية، وعدم تواجد للمخرجين الموهوبين الذين إن وجدوا لن يأخذوا فرصتهم، وشددت على أن السينما المصرية تعيش وضعاً بائساً لن ينصلح إلا حينما تنصلح مصر.

ماجدة خير الله لامت الحال التي وصلت إليها السينما بسبب شركات الإنتاج، معتبرة أن حقبة الخمسينيات شهدت تقارباً بين ما تقدمه السينما المصرية ونظيرتها الأميركية، أما الوضع الحالي فرأت فيه ابتعادا تاما للسينما المصرية، كما اعتبرت أن استسلام المخرجين سبب رئيسي، كما أن البعض تحول لآلة لجمع الأموال فقط.