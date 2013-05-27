ميكا يكشف في الرباط عن عزمه الغناء بالعربية لأول مرة

كشف المغني البريطاني من أصل لبناني ميكا عن مشروع غير مسبوق في مسيرته الغنائية، سيغني فيه باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، إلا أن الفنان لم يعطِ تاريخاً محدداً لإطلاق المشروع.

وأكد ميكا في ندوة صحافية سبقت حفله في مهرجان موازين بالمغرب، حبَّه للعمل مع الفنانين العرب، مشدداً على تأثره بفيروز وأم كلثوم.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" وصف ميكا غناءه للمرة الثانية، ضمن فعاليات ليالي الغرب في مهرجان موازين، بأنه "شرف"، معلناً عن تحوّل موازين "لأهم المهرجانات في إفريقيا الشمالية والعالم العربي".

وأوضح أن "موازين" هو المهرجان الوحيد الذي سيغني فيه هذا الصيف في شمال إفريقيا، مشدداً على أن "الوجود في موازين هام جداً".

هذا واعترف الفنان ميكا بوجود ضغط عليه قبل صعوده لثاني مرة على مسرح المهرجان، معترفاً بأن له ذكريات جميلة مع معجبيه في السنة الأولى التي غنّى فيها في الرباط.

وعلى منصة ليالي الغرب أشعل ميكا حماسة الجمهور الذي قدم باكراً قبل الحفل بحوالي ساعتين، في انتظار فنان يغني ويرقص ويعزف على البيانو ويغير ملابسه على الخشبة.

وقبالة المنصة احتشد شباب كثيرون ردَّدوا أغاني ميكا ورقصوا وصرخوا وأطلقوا العنان للفرجة لتأخذ طريقها إلى نهاية الحفل.