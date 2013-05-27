"حياة أديل" يحصد جائزة السعفة الذهبية بمهرجان "كان"

فاز فيلم "حياة أديل" للمخرج الفرنسي التونسي عبد اللطيف كشيش بجائزة "السعفة الذهبية" لمهرجان كان السينمائي في ختام دورته السادسة والستين.

وشكر كشيش في كلمته المهرجان وأهدى الجائزة إلى الشباب في العالم، ولتونس، وللربيع العربي، وللشباب الباحثين عن الحرية.

ويروي فيلم "حياة أديل" قصة علاقة حب بين زميلتين في مرحلة الثانوية بباريس، حيث يتناول قصص المراهقة في المدارس الفرنسية ويتناول بإنسانية قصة حب بين امرأتين بجمالية ورقة غير مسبوقين، لموضوع شائك كهذا.

أما جائزة أفضل ممثل، فكانت من نصيب الممثل الأميركي بروس ديرن عن فيلم "نبراسكا" للمخرج اليكسندر باين، وقد أدى دور رجل متقاعد يفقد فرصة الفوز بجائزة اليانصيب، لكنه يتمكن من لقاء عائلته الضائعة.

وذهبت جائزة أفضل ممثلة للفرنسية بيرينيس بيجو عن فيلم "الماضي" للمخرج الإيراني أصغر فرهادي.



أما جائزة الإخراج ففاز بها هذا العام المخرج المكسيكي آمات أيسكالينتي عن فيلمه هالي، فيما ذهبت الجائزة الكبرى للأخوين كوين عن فيلمهما الرائع داخل لوين دايفز، والفيلم يتحدث عن حياة المطرب الأميركي الشعبي لوين ديفز.

وقالت بيرينيس بيجو الفائزة بالسعفة الذهبية لأفضل تمثيل نسائي "أود أن أشكر المخرج أصغر فرهادي، أصغر أنا أحبك، شكرا لمنحك إياي هذه الثقة، وبفضل موهبتك أنا هنا أحقق حلما قديما لنيل هذه الجائزة".