"غياب طوعي" يفوز بالجائزة الكبرى بمهرجان مكناس الدولي

تُوج فيلم "غياب طوعي" للمخرج المغربي المقيم ببلجيكا بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي للشباب، الذي أسدل الستار عن فعاليات دورته الثالثة بمدينة مكناس شمال المغرب.

وتوزعت باقي جوائز المهرجان الذي عرف مشاركة 25 فيلما من كندا وبلجيكا وأميركا ومصر والجزائر واليمن ودول أخرى٬ على كل من فيلم "باب السماء" للمخرج التهامي بوخريص الذي نال جائزة الإخراج٬ وفيلم "وأنا" للحسين شاني الحائز على جائزة السيناريو.

أما جائزة مكناس الكبرى للإبداع المخصصة للمخرجين الشباب من مدينة مكناس، فعادت لفيلم "الدار البيضاء-القاهرة" للمخرجة المغربية المقيمة بمصر نجوى جابر٬ وبالنسبة لجائزة أحسن فيلم وثائقي فكانت من نصيب الفيلم المصري "أ.ب.ت" للمخرجة شيرين طلعت.

ونوهت لجنة التحكيم بفيلم "ألوان الصمت" لأسماء المدير من المغرب٬ وبالفيلم الوثائقي المصري "اسم الشهرة سهير" لفدوى العلواني.

فيلم "غياب طوعي" الحائز على الجائزة الكبرى، سبقت له المشاركة في حوالي 30 مهرجانا دوليا، من ضمنها مهرجان البندقية، وحصد 10 جوائز في مجمل هذه التظاهرات، آخرها مهرجان سوس بالمغرب الذي توج فيه أيضا خلال هذا الشهر بجائزة لجنة التحكيم الخاصة والجائزة الكبرى.

ويحكي الشريط، قصة نزال بصري صامت بين حارس أمن خاص ذو بشرة سوداء وتمثال إفريقي بحجم الإنسان وضع مباشرة أمام مقر عمل الحارس.

واعتبر وسيم هاني، الناقد الفني، في تصريح لـ "العربية نت"، أن فيلم "غياب طوعي"، يعبر عن وجهة نظر سياسية من خلال لغة سينمائية متمكنة في صوغ رؤيتها عبر الأحاسيس وبسخرية فنية حاذقة ولاذعة.

محمد بوحاري مخرج الفيلم، في تصريح لـ "العربية نت"، أشار إلى أنه لجأ في أسلوبه إلى السهل الممتنع، بالاقتصاد إلى حد كبير في الحوار، حرصا منه على بلاغة الصورة، التي تؤشر تبعا له، على تفاصيل موحية تصعد من ثنايا وتعبيرات الجسد وتشعرنا بتفاعل الدواخل النفسية للشخصية.