محمد منير: مهمة الفنان أن يمثل صوت الشعوب

صرح الفنان المصري محمد منير أن أي فنان عربي من المحيط إلى الخليج قادر على أن يحرك بمشاعره وأغانيه الشعوب العربية، مؤكداً أن "الجسد العربي قد يكون مريضاً، لكنه أبداً لن يموت".

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه قناة "العربية" في بيروت على هامش مشاركته في حلقة من برنامج "أراب أيدول" Arab Idol الذي ترعاه مجموعة "إم بي سي" mbc.

وأضاف منير أن من مهمة الفنان أوالمبدع أن يمثل "صوت الشعوب"، مؤكداً أن الهدف من الفن هو تحقيق ما فشل العرب في تحقيقه، وهو "عملية تسليم واستلام بين الأجيال".

ووصف مشاركته للفنانين الشباب المشاركين في برنامج "أراب أيدول" بأنها محاولة لتسليم التراث الفني للجيل الجديد. وقال مضيفاً: "نشعر بالفخر اليوم ونحن نقدم للعالم العربي جيلاً عربياً جديداً ومختلفاً".

وبسؤاله عن اختفائه عن شاشة السينما بعد رحيل المخرج يوسف شاهين، حيث قام ببطولة فيلم "المصير" من إخراجه، علق منير قائلاً: "أنا اليوم كنت أساهم في إخراج عشرات المخرجين مثل يوسف شاهين، لكن ليس في مجال السينما، بل في مجال الغناء"، مضيفاً: لن "ننضب" أبداً، ولابد لكل جيل أن يتسلم ممن سبقوه ليعبر عن نفسه وواقعه.