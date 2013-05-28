وفاة السيناريست محمد أشرف يصيب زوجته المخرجة بصدمة

لا تزال المخرجة شيرين عادل تعيش صدمة وفاة زوجها محمد أشرف، وهو ما أدى أيضاً إلى توقف تصوير مسلسل "الوالدة باشا"، الذي تخرجه، والذى كانت تواصل تصويره بمناطق متفرقة بالهرم وأكتوبر، وألفه زوجها.

ويبدو أن أشرف غادر الحياة بشكل مفاجئ، حيث كان نائما فى سريره ولم يستيقظ فى صباح اليوم التالي لتفاجأ زوجته بوفاته بعد أن أبلغها الطبيب بأنه توفي نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، حسبما ذكرت جريدة "اليوم السابع".

مسلسل "الوالدة باشا"، من بطولة سوسن بدر وصلاح عبد الله وعبير صبري وباسم سمرة ومي سليم وإيناس عز الدين وآيتن عامر وأحمد داود وملك قورة وميريهان، وهو من تأليف محمد أشرف، وإخراج شيرين عادل.