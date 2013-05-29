رسائل تهديد: بيونسي "مخادعة وقتلت بيونسي الحقيقية"

قرّرت المغنية الأميركية بيونسي تعزيز الحراسة الأمنية خلال حفلها المقبل في بريطانيا، بعد تلقيها سلسلة من الرسائل المزعجة والمليئة بالتهديدات. وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن بيونسي تلقّت عدة رسائل تهديد ما تطلّب تعزيز الأمن خلال الحفل الذي تحييه النجمة الأميركية في ميدان "تويكنهام" ببريطانيا يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى أنه صحيح أن المُعجب المهووس الذي يُدعى باسي إيسيان، وهو بريطاني، ممنوع من الاقتراب من بيونسي بموجب أمر قضائي صدر في عام 2011، لكن وثائق المحكمة تشير إلى أن الرجل يوجّه رسائل تهديد لبيونسي منذ 2009، زاعماً أن المغنية الحالية هي مخادعة سبق وقتلت "بيونسي الحقيقية".

ونقلت عن مصدر مطلع قوله إنه تم التبلّغ بالوضع ووزّعت صور إيسيان، وطُلب من الجميع التنبّه والمراقبة بشكل جيّد. وأضافت أن الحراسة الأمنية شُدّدت على بيونسي، خصوصاً في حفلها البريطاني.

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تغني بيونسي طوال 45 دقيقة في الحفل بالعاصمة البريطانية لندن.

