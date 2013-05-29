لمار.. فنانة سعودية تسير على خطى "السندريلا"

يبدو أن الفنانة السعودية الشابة لمار، التي تقوم بدور البطولة النسائية في المسلسل السعودي الشهير "كلام الناس" أمام الفنانين حسن عسيري ويوسف الجراح، تسير على خطى سيندريلا السينما المصرية الفنانة سعاد حسني.

وإذا كانت لمار، التي كانت بدايتها كممثلة من خلال مسلسل "من الآخر" الذي قدمته شركة "الصدف" للإنتاج الصوتي والمرئي وعرض حصريًا في رمضان الماضي على شاشة دبي الفضائية، لا تدعي أنها النسخة السعودية من سعاد حسني، ولم تصرح بذلك في يوم من الأيام، إلا أن نقادا كثيرين ممن تابعوا تجربتها والشخصيات الناجحة التي قدمتها في مسلسل "كلام الناس 1"، الذي عُرض أيضًا في رمضان الماضي على شاشة القناة الأولى السعودية، رأوا فيها مشروع فنانة شاملة. فقد جاءت إلى الفن من خلال عالم الأزياء، إضافة إلى امتلاكها ملكة الغناء، حيث سبق أن أحيت العديد من الحفلات الغنائية الناجحة أثناء وجودها في العاصمة اللبنانية بيروت.

نقطة تحول

وإذا كانت ظروف المجتمع السعودي لم تسمح للمار بالانطلاق بموهبتها الغنائية، إلا أنها وبحسب حديثها لـ"العربية.نت" وجدت الدعم الأكبر من خلال شركة "الصدف" للانطلاق بقوة بموهبتها في مجال التمثيل، فجاء وقوفها لأول مرة أمام كاميرا تصوير دراما من خلال مسلسل "من الآخر"، وعلى الرغم من أنه كان التجربة الأولى لها كممثلة، إلا أنها أقنعت النقاد بجدارة، وهو الأمر الذي فسرته بنفسها بأنه يعود لتعاملها مع الكاميرا "بحب وتلقائية".

وتقول لمار: "برغم النجاح الذي حققته من خلال تجربتي الأولى في مسلسل "من الآخر"، إلا أن النقلة الحقيقية لي في مجال الدراما جاءت من خلال "كلام الناس" وهو المسلسل السعودي الأبرز في ماراثون الدراما الرمضانية، والذي يشارك في بطولته حسن عسيري، ويوسف الجراح، وعماد اليوسف، وخالد سامي، وعدد من النجوم عن قصة علاء حمزة وإخراج عمر الديني.

لمار التي تجيد أداء عدد من الشخصيات جاءت في الجزء الأول من المسلسل بـ10 شخصيات مختلفة وبلهجات مختلفة أيضًا أثبتت من خلالها أنها فنانة متجددة، لا تعترف بالنمطية. وبحسب النقاد، فإن لمار كتبت لنفسها مكانة خاصة جداً كموهبة كوميدية صاعدة بقوة على صعيد الدراما السعودية، فاستطاعت استثمار نجاحها في الجزء الأول من "كلام الناس" لتحصل من بعده على دور البطولة في مسلسل "لعبة الشيطان"، كما شاركت في مسلسل "هشتقة" مع الفنان فهد الحيان.

ثلاثة أعمال في رمضان

ينتظر أن تشارك الفنانة لمار في تصوير ثلاثة أعمال من المقرر عرضها في رمضان المقبل لتدخل منافسة ليس مع بنات جنسها من الفنانات السعوديات والخليجيات فحسب، بل في منافسة مع نفسها بتقديم أداء مختلف في هذه الأعمال. فتشارك لمار في مسلسل "أنتِ طالق" من إنتاج الفنان السعودي محمد بخش، ويعتبر المسلسل أول بطولة مطلقة لها في الدراما السعودية، كما تشارك أيضاً بشخصية رئيسية في مسلسل "لعبة الشيطان" من إنتاج مؤسسة جديرة للإنتاج. أما العمل الأهم بالنسبة لها فهو الجزء الثاني من مسلسل "كلام الناس" الذي تنتجه شركة "الصدف" للإنتاج الصوتي والمرئي، والذي توليه عناية خاصة باعتبار أن مشاركتها في الجزء الأول من المسلسل والذي عرض في رمضان الماضي على شاشة القناة الأولى السعودية هي التي وضعتها على أعتاب النجومية.

