نجوى كرم: موازين يزيد من نجاح الفنانين العرب

سجل مهرجان موازين، الأربعاء 29 مايو/أيار، 3 ندوات صحافية متتالية لثلاثة من نجوم الغناء من العالم العربي، شملت نجوى كرم وعاصي الحلاني وأحلام، التي تغني لأول مرة في موازين، منذ انطلاقته قبل 12 سنة.

وأكدت نجوى كرم، الملقبة بشمس الأغنية العربية، أن موازين "يزيد اليوم من نجاح الفنانين العرب".

وذكرت نجوى أنها تحمل وراءها مسيرة غنائية تمتد 19 سنة للوراء، ودافعت عن اختيارها الظهور في برنامج اكتشاف المواهب على شاشة "إم بي سي" mbc "أرابز غوت تالنت" Arabs Got Talent لأن له وقعاً على الناس أكثر من أي ألبوم غنائي، وقالت إنها أحست أنها أقرب للناس وبينت لعشاقها شخصيتها الحقيقية، كما كشفت أن شهر أكتوبر/تشرين الأول 2013، سيعرف انطلاقة الموسم الثاني، من Arab البرنامج.

وبخصوص المشاركين المغاربة، في برنامج Arabs Got Talent، قالت الفنانة اللبنانية: "كلما عرفنا أن هنالك مشاركاً من المغرب، كنا نعرف أن المشارك جدي"، معلنة أن "لعب دور الحكم على الهواة هو أمر صعب جداً"، مؤكدة أن "الحكم النهائي هو الجمهور".

ودافعت نجوى كرم أمام سيل أسئلة الصحافيين عن غنائها باللهجة اللبنانية، معلنة أنها "تحب اللعب في ميدانها"، معترفة بإعجابها باستقبال المغاربة لها على طريقة العرس.

أحلام أول مرة بموازين

أما الفنانة الإماراتية أحلام فأعربت عن سعادتها، لأنها تغني لأول مرة في موازين، وقالت إنها "سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني المغرب"، وربطت بين حبها الكبير للمغرب وبين حب الراحل الشيخ زايد للمغرب، موضحة أن "السبب وراء حضورها لموازين هو للقاء جمهورها المغربي"، كما كشفت عن غنائها 4 أغان باللهجة المغربية إحداها جديدة مهداة للمغرب.

ورداً على سؤال حول سر نجوميتها، قالت أحلام إنها متواجدة في الساحة الغنائية منذ 18 سنة، ونجوميتها مصدرها جمهورها، معلنة كرهها للتناقض، ومؤكدة أنها في برنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" Arab Idol على شاشة "إم بي سي"mbc، فهي تقدم خبرتها لشباب عربي جديد يتخذ من الغناء طريقاً له، ورددت أمام الصحافيين "يا ليت أحداً وجهنا وانتقدنا"، وأعلنت أن "الأغنية الخليجية اليوم متسيدة في العالم العربي".

وبحسب الإحصائيات الرسمية لمهرجان موازين، فإن نجوى كرم نجحت في استقطاب جمهور تجاوز الـ100 ألف، فيما الشاب مامي، أمير الراي الجزائري، استقطب لحفله 120 ألفاً من جمهور الرباط، بينما تستمر ريهانا في تصدر أكبر الحفلات في كل الدورة رقم 12 من موازين، بوصول عدد جمهورها في الليلة الأولى من المهرجان لـ150 ألفاً.