نعومي واتس تعيد إحياء الأميرة ديانا في فيلم جديد

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الفيلم الذى يجسد سيرة الأميرة "ديانا" سيكون أول عرض خاص له في الـ5 من سبتمبر، في لندن بعد أن يكون مرّ بضعة أيام على الذكرى الـ 16 لوفاة الأميرة المحببة لقلوب الناس الملقبة ب"الليدي ديانا".

حيث تقوم النجمة العالمية "نعومي واتس" بتجسيد دور "ديانا"، وسيكون محور الفيلم الروائي والتركيز الأكبر به على قصة الحب التي كانت تجمع ما بين الليدي ديانا وجراح القلب الباكستاني وآخر عامين من حياتها اللامعة التي انتهت بكارثة ومأساة لم تكن متوقعة.

ويذكر أيضاً أن فيلم الأميرة ديانا سيكشف عدة تفاصيل غامضة وغير معروفة لم يتم ذكرها أو كشفها للعلن عن حياتها، وكانت "نعومي واتس" الوحيدة التي تمكنت من تجسيد وإعادة إحياء شخصية الليدي ديانا من خلال أداء متكافئ ومميز وقوي، ونقلاً عن التقرير، الفيلم سيبدأ عرضه فعلياً في الـ20 من سبتمبر في مهرجان "تورونتو" السينمائي الدولي. الفيلم من إخراج أوليفر هيرشبيغل الذي أخذه عن نص لستيفن جيفريس.

يعرف عن الأميرة ديانا أنها كانت الزوجة الأولى للأمير تشارلز أمير ويلز وولي عهد بريطانيا، ووالدة لولدين، ولطالما كان اسمها مرتبطا بالأعمال الخيرية والخاص منها المتعلق بمكافحة الإيدز. توفيت بحادث سيارة مأساوي مع صديقها الملياردير دودي الفايد.