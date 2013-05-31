أحلام تشرق في "موازين" بقفطان مرصع بالجواهر

بقفطان مغربي أبيض اللون، مرصع بالجواهر، وبخيوط ذهبية اللون تخترف اللباس في منتصفه، ومخاط بالطريقة المغربية التقليدية، أطلت أحلام على جمهور منصة ليالي الشرق، في حي النهضة في الرباط، في أول مشاركة لها في موازين.

لتعترف صاحبة "تدري ليش ازعل عليك" أن المصمم اللبناني طوني يعقوب صمم القفطان، وقد استغرق العمل عليه سنة ونصف. وأرفقت أحلام القفطان بتاج ذهبي على رأسها. ونجحت أحلام في الحصول على لقب "أفضل تفاعل"، في دورة العام 12، من موازين ما بين فنان عربي والجمهور المغربي.

"عاشقة المغرب وأموت فيه"

أما بعد أغنية الافتتاح، فجاء طلب الجمهور الأول ملتمساً أغنية "أدري ليش أزعل عليك"، لترد أحلام بالأغنية التي تردد صداها في منصة النهضة لليالي الشرق. إلا أن الحماس بلغ ذروته عندما كشفت أحلام عن حبها للمغرب قائلة "عاشقة المغرب وأموت فيه"، ليزيد الجمهور من حماسه، في أول لقاء لموازين مع مطربة خليجية. وحملت أحلام العلم المغربي خلال الحفل، فيما قام أعضاء من الفريق المرافق لها بتوزيع صورها على الجمهور.

كما قدمت أغنية من ألبومها الجديد، الذي لم ينزل بعد إلى الأسواق العربية، وسافرت ما بين جديدها وقديمها. لكن الحفل توج بأروع اللحظات حين غنت المطربة الخليجية "الراية الحمراء" التي حيت فيها المغاربة شعبا وملكا، حاملة العلم المغربي على رأسها، ومرددة "علو الراية الحمراء"، في اعتراف منها بحبها لبلد رددت منذ وصولها للرباط أهميته بالنسبة لها.

يذكر أن مهرجان موازين يشهد سنوياً، سباقا شديد التنافس بين كبار النجوم القادمين من الشرق ومن الغرب، في منصتين اثنتين تلقبان بمنصتي الشرق والغرب، يغني عليهما كل عام منذ 12 دورة، قامات غنائية كبيرة، تسعى لكسب قلوب المغاربة من عشاق موازين، الذي اختار شعاراً له إيقاعات العالم.