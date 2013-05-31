نائب مصري يصف "الباليه" بالفجور ونقابة الممثلين تتحرك

بعد تراجع الدور الريادي للفن في مصر عموماً، وتعرض الحريات الإعلامية كما الفنية، منها بعض المسلسلات، إلى نوع من التضييق في ظل حكم الإخوان، بات الجميع ينتظرون قرارات منع وحظر جديدة. هذه المرة، جاء دور فن الباليه، بعد مطالبة النائب عن حزب النور السلفي، جمال حامد في مجلس الشورى، بإلغائه باعتباره "فن العري، ويحرّض على الفجور وينقل مفاهيم خاطئة تحت مسمى الثقافة". غير أن موجة غضب عارمة قابلت تلك الدعوات التي تضرب عرض الحائط بفنون عريقة راقية، سجلت بصماتها في تاريخ الفن، على الرغم من أن تلك الدعوات لم تكن الأولى من نوعها، إذ طالت سابقاً أعمالا درامية وأفلاما عرضت على التلفزيون المصري، مؤدية إلى حذف بعض مشاهدها.

في مقابل هذا الوصف "الجاهل" لمكنونات الباليه، لم تقف نقابة المهن التمثيلية مكتوفة الأيدي، بحسب ما أكد أشرف عبدالغفور، نقيب الممثلين، في تصريحاته لـ "العربية.نت"، بل شحذت الهمة وحضرت ملفاتها للادعاء أمام القضاء.

بيان شديد اللهجة واتجاه نحو القضاء

وأشار عبدالغفور إلى أن أول رد فعل لمجلس النقابة جاء في اجتماع الأول من أمس – الأربعاء - الذي اتفق خلاله الأعضاء على إصدار بيان يرفض تلك المطالبات، التي "لا تنم عن أي وعي بفن من أسمى الفنون الإبداعية الراقية".

كما اعتبر البيان أن هذه التصريحات من شأنها إهانة الفنون وإثارة جموع الفنانين وإيذاء مشاعرهم. وقد قرر مجلس النقابة أن يتجه إلى القضاء للجم مثل تلك الدعوات. وأوضح عبدالغفور أن آلية المحاكمة سيحددها المستشار القانوني للنقابة، خاصة أن مذكرات تحضر في الوقت الحالي من قبل كافة أساتذة معهد الباليه في مصر، لرفعها للمستشار القانوني للنقابة من أجل التعامل مع الوضع.

"نائب جاهل" وردود فعل معاكسة

إلى ذلك، أكد عبدالغفور أن فن الباليه يعبّر عن ثقافة المصريين وحضارتهم، مشيراً إلى أن النائب الذي أطلق هذه التصريحات جاهل بهذا الفن، لأن هناك مدارس للصغار يلتحقون بها من أجل ممارسة هذا النوع من الفنون وهم في الخامسة من عمرهم.

يذكر أن تلك التصريحات أثارت غضب راقصي فرقة باليه أوبرا القاهرة وعدد من المثقفين المصريين، وانتشرت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعية. كما انتشرت دعوات ترد على تلك المطالبات، عبر إعلان العديد من المصريين نيتهم إلحاق أطفالهم بدروس تعليم الباليه للتأكيد على أن أحدا لن يستطيع التعرض للفنون في مصر.

دعوة ظلامية

وفي معرض شجبه لتلك الأوصاف "الظلامية" التي أطلقها النائب السلفي، قال الراقص الأول في باليه القاهرة، هاني حسن، في تصريح لوكالة فرانس برس إن "هذه الدعوة تأتي ضمن دعوة ظلامية يسعى تيار الإسلام السياسي إلى زج المصريين في نفقها". وتساءل حسن "أين وزير الثقافة الذي وعد في لقاءاته بالدفاع عن الثقافة المصرية ولم ينفذ شيئاً من وعوده؟"، منتقداً قرارات الإقالة التي أصدرها الوزير بحق عدد من المسؤولين في قطاع الثقافة.