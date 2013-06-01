جيم كاري نجم الكوميديا يصدر كتاباً عن موجة رولاند

أعلنت دار نشر أمس الخميس عن نيتها إصدار كتاب جديد للأطفال للنجم الكوميدي المعروف جيم كاري بعنوان

"كيف تتحرك موجة رولاند"، في شهر سبتمبر القادم 2013.

ووصفت رئيسة دار "بيرسيوس" للتوزيع، بأن الممثل كاري المعروف بأداء وإتقان الأدوار الكوميدية بأنه الشخص الأنسب لكتابة مثل هذا الكتاب، خاصة وأنه موجه للأطفال، وذكرت في بيان لها، أنه ممثل يتمتع بالنشاط ويؤدي شخصيات مفعمة بالحيوية، وتعتقد أن الأطفال سيتفاعلون مع كمية دفقات الحماس والطاقة التي أضافها جيم لكتابه "كيف تتحرك الموجة رولاند".

يتكلم الكتاب المصور عن موجة تدعى رولاند، ويعتبر هذا هو الكتاب الأول من نوعه لجيم كاري، مع العلم أن جيم فاز بجائزتي غولدن غلوب عن فيلميه "رجل على القمر-1999" و"عرض ترومان-1998".

يذكر أن الممثل الكوميدي المعروف عن بأدواره الكوميدية في معظم أفلامه، ظهر في وقت سابق من هذا العام في فيلم "الساحر" الذي كان من بطولة زميله الممثل الكوميدي "ستيف كاريل".