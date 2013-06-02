عودة سيرين عبدالنور إلى لبنان لاستكمال تصوير مسلسلها

أحيت الفنانة سيرين عبدالنور حفلاً ضخماً بأحد فنادق القاهرة قبل ثلاثة أيام لصالح إحدى شركات الهواتف المحمولة، وستعود الفنانة اللبنانية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى بلادها لإكمال تصوير مسلسلها.

ومن المتوقع أن تكثف سيرين من جهدها بتصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة الموت" ببيروت قبل العودة إلى القاهرة مرة ثانية لاستكمال تصوير مشاهد المسلسل نفسه والذي من المتوقع عرضه على عدد من الفضائيات العربية والمصرية في شهر رمضان المقبل.

ويتم تصوير المسلسل بين بيروت والقاهرة، وكانت قد اشترت حق عرضه العديد من القنوات حتى الآن، وكتبت العمل المستوحاة أحداثه من قصة عالمية ريم حنا، ويشارك سيرين بطولته كل من عابد فهد، فرح بسيسو، ماجد المصري، باتريسيا نمور، نبيل عساف، بولين حداد، يوسف حداد، سميرة بارود، والعديد من الفنانين المعروفين ويخرجه المخرج السوري الليث حجو.

وتلعب سيرين في المسلسل دور (نايا)، وهي امرأة تقرر فجأة أن تنهي معاناتها بعد مرورها بالعديد من المشاكل بأن تبدأ حياة جديدة بمكان جديد.

يُذكر أن سيرين عبدالنور متعددة المواهب، حيث بدأت مشوارها عارضة أزياء، وقالت: "إن عرض الأزياء كان البوابة لفتح العديد من المجالات لها، فمن هناك بدأت مسيرتها الفنية بالتمثيل والغناء".