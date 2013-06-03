بلاغ للنيابة ضد مسلسل "مزاج الخير" لانتهاكه حرمة رمضان

لم يتوقف سيل البلاغات المقدمة للنائب العام ضد الأعمال الدرامية المقرر عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث كان صُناع مسلسل "مزاج الخير"، الذي كتبه أحمد عبدالفتاح ويخرجه مجدي الهواري، ومن بطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم، على موعد مع بلاغ مقدم للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، من قبل الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية.

وطالب البلاغ بوقف عرض المسلسل نهائياً أو تأجيله لما بعد شهر رمضان المقبل، حيث اعتبر البلاغ الذي حمل الرقم 1220 أن الشركة رصدت أموالاً لعمل لن يقدم سوى أبطال يرقصون ويغنون، كما أنه يحتوي على ألفاظ مبتذلة عن المخدرات والنساء.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن كل هذا من شأنه أن يبعد المواطن المصري عن أدائه لصلواته وإفساد صيامه.

ليس لنا علاقة بالمحتوى

وأكد المهندس صلاح حمزة، العضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" المختصمة في البلاغ، في تصريحاته لـ"العربية.نت"، أنه من المفترض أن يتم تقديم الدعوى حينما يُعرض المسلسل، معتبراً أنه لا صلة لهم بالبلاغ، خاصة أنه لا علاقة لهم بالمحتوى الذي يقدمه العمل، وأن القنوات الفضائية التي ستقوم بعرض العمل هي المسؤولة وحدها عن ذلك، كون "نايل سات" تنظم البث فقط ولا تراقب المحتوى، ومشيراً إلى أن هذا هو الرد الذي سيقدمونه للقاضي حينما يتم استدعاؤهم.

ومن جهة أخرى أكد مصدر من داخل المسلسل لـ"العربية.نت" أنهم لم يصلهم استدعاء من قبل النائب العام بعد بشأن الاستماع إلى أقوالهم، مؤكداً أن الأمر الآن في يد تحقيقات النيابة، خاصة أن المسلسل مازال يتم تصويره في الوقت الحالي ولم يعرض بعد كي يتم الحكم على مستواه والمحتوى الذي يقدمه، كما أنهم حصلوا على موافقة الرقابة كي يتم تصوير المسلسل.