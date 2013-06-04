انتحار نجمة بوليوود الشابة جيا خان في ظروف غامضة

فجعت الأوساط الفنية في بوليوود اليوم بخبر انتحار نجمة بوليوود الشابة جيا خان، وقد كان الخبر كالصاعقة على جميع النجوم وفي مقدمتهم نجم بوليوود الأول أميتشاب باتشان وعراب السينما الهندية الذي كتب على موقعه في تويتر "ماذا !!! جيا خان؟؟؟ ماذا حدث ؟هل هذا صحيح ؟ إنه أمر لا يصدق !!!".

وكانت الشرطة الهندية أعلنت اليوم أنها عثرت على الممثلة الهندية جيا خان ميتة داخل شقتها في مومباي.

وقال أحد رجال الشرطة في غرفة تحكم شرطة مومباي: إنه تم العثور على الممثلة (25 عاما) مشنوقة في شقتها نحو منتصف الليل.

وتقوم الشرطة باستجواب خادمتها وجيرانها وتشتبه في أن تكون قد انتحرت.

وكان أول ظهور للممثلة لبريطانية المولد عام 2007 أمام الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان في فيلم "نيشابد " حيث لعبت دور مراهقة تقع في غرام والد صديقة لها.

وآخر أدوار جينا كان في الفيلم الكوميدي "هاوس فول" عام 2011 .

سيرة ذاتيه

جيا خان من مواليد 20 فبراير 1988، وهي ممثلة هندية ظهرت في العديد من أفلام بوليوود.

ولدت في نيويورك وتربت في تشلسي، وهي ابنة علي ريزفي خان، أميركية من أصل هندي، وربيعة أمين، ممثلة هندية من الثمانينات من أغرا، أوتار براديش بالهند. خان لديها اثنتين من الأخوات الأصغر سناً. اسمها الأصلي نفيسة، لكنها غيرته إلى جيا بعد فيلم جيا. لأنجلينا جولي.

تدربت خان في الأوبرا، وتعلمت العزف على البيانو. ويمكنها رقص السالسا ، Lambada ، سامبا وKathak.

وأنهت خان مستويات تعليمها في دراسات السينما والأدب في لندن. ودرست أيضا في لي ستراسبرغ العالي للفنون المسرحية في نيويورك، لكنها انسحبت عند تلقيها عرض فيلم من مومباي.

وكان لأول مرة في موكيش بهات تومسا ناهين دخا، ولكنها انسحبت عندما شعرت أن الدور كبير عليها جدا في الوقت الحالي نظراً لسنها ، وعلى الفور تم استبدالها بديا ميرزا. بعد ذلك بعامين في عام 2006، ظهرت لأول مرة في نيشباد، حيث قامت بالتمثيل أمام اميتاب باتشان. تم انتاج الفيلم عام 2007, وردود الفعل كانت متباينة، غير أنه تم الانتباه إلى ثقتها، واتجاهها، وجاذبيتها. كما أنها حصلت على "أفضل فيلم فير للمبتدئين" نتيجة لمهارتها في التمثيل.

ظهرت مع عامر خان في ميرجادوسيز غاجيني، في إعادة لتمثيل فيلم يحمل نفس الاسم التاميل. تم ترشيحها لتمثيل جزئي من فيلم "ياهو" لكين غوش مع شهيد كابور، ولكن استعيض عنها بجينيليا ديسوزا. على الرغم من هذا، UTV صور متحركة (التي دعمت "ياهو") قامت بتوقيع عقد معها لمدة سنتين، فيلم الصفقة؛ وغاجيني منتج مادو Mantena وقع معها لثلاث أفلام بعد ذلك بوقت قصير.



