تامر حسني من "موازين": إللي جاي في العالم العربي أحلى

استقطب المطرب المصري تامر حسني أعلى نسبة حضور في مهرجان "موازين" بالمغرب منذ بدايته، وقدم اثنين من المواهب الجديدة المغربية التي غنت للسلام، وكان هذا ضمن مبادرة خيرية يدعمها المغني المصري عبر رابطة معجبيه في المغرب.

وفي لقاء عرض على برنامج "صباح العربية" الثلاثاء 4 يونيو/حزيران، شكر حسني الجمهور المغربي ووصف غناءه في ختام المهرجان بأنه "مسؤولية كبيرة"، معرباً عن عشقه للغناء في المغرب، متمنياً أن يغني في جميع العواصم العربية.

وأشار إلى أنه قدم مواهب مغربية في عمل غنائي خيري عن السلام ضمن أنشطة جمعية "تامر حسني الخيرية" بالمغرب، كما قدم الشكر للقائمين على الجمعية لاختياره كرئيس شرفي للجمعية.

وأضاف حسني "أنا عاشق للمغرب وللجمهور المغربي"، مشيراً إلى إمكانية حدوث تعاون بينه وبين رموز فنية مغربية لتقديم شيء جيد يليق بالوطن العربي، لأن "وطننا به موسيقى رائعة وجميلة تستحق أن يرددها العالم كله".

وعن آخر أخباره الفنية، قال حسني إنه يحضّر لفيلم جديد، وإنه انتهى من تسجيل بعض الأغاني المصورة في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية.

وعن سؤاله عن الحراك السياسي بالعالم العربي، قال حسني "دائماً أقول وأصمم إن إللي جاي أحلى".