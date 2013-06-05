عروس المصايف العربية تدشن جائزة "الفيلم القصير"

دشّنت اللجنة المنظمة لـ"جائزة قلب الطائف لأفضل فيلم قصير" أمس فعاليات المسابقة الخاصة بها والتي تستمر حتى الثامن من أغسطس/آب المقبل، وتستهدف كافة الشباب والفتيات بالمملكة.

وعقدت اللجنة المنظمة بحضور رئيسها الدكتور محمد الأنصاري مؤتمراً صحافياً موسّعاً، سلّطت الضوء فيه على تفاصيل الجائزة وفكرتها وكيفية العمل عليها طيلة الفترة المقبلة.

وأعلنت منظمة السياحة العربية عن دعمها للجائزة، واصفة إياها بالمبادرة المتميزة والمتزامنة مع اختيار الطائف عروس المصايف العربية.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الدكتور الأنصاري أن الجائزة نبعت بمبادرة من شباب الطائف وسيصل صداها إلى كافة المدن السعودية وإلى خارج المملكة لنوعيتها ومواكبتها لجيل الشباب، مبيناً أن الجائزة تتلخص فكرتها في إتاحة الفرصة للمواهب الشابة لعمل فيلم قصير لا تتجاوز مدته خمس دقائق يبرز مقومات الجمال السياحي والتاريخي بمصيف المملكة" الطائف".

كما لفت إلى أنه تم تخصيص بريد إلكتروني خاص بالمسابقة يتيح لجميع من يرغب في المشاركة إرسال مشاركته على هذا البريد، قبل أن تستعرضها لجان الفرز والتحكيم الأولية والنهائية والتي ستعمل على تحقيق استيفاء المشاركات للشروط والمعايير الموضوعة.

وتناول الأنصاري خلال المؤتمر الصحافي جوانب الدعم التي تلقتها المسابقة من قبل الجهات الحكومية والأهلية والتي حققت نجاحات ملموسة قبل بداية المسابقة فعلياً. مبيناً أن جائزة المركز الأول ستكون سيارة موديل 2013 ، فضلاً عن ثلاث جوائز أخرى للفائزين بالمراتب المتبقية.

وكشف عضو اللجنة الفنية بالمسابقة أحمد الخشرمي عن تفاصيل الفيلم الترويجي للمسابقة والذي تم تصويره بعدد من المواقع المتميزة بالطائف، ويستعرض كذلك كافة تفاصيل المشاركة وآلياتها وطرق التواصل مع اللجان العاملة على المسابقة، مبيناً أن لجان التحكيم الأولية ستتولى استقبال المشاركات، فيما ستتولى لجان التحكيم النهائية والتي ستضم أسماء بارزة في مجال صناعة الافلام القصيرة، ستتولى تقييم الأعمال واختيار الفائزة منها.

إلى ذلك أعلن رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر آل فهيد عن دعم المنظمة الكامل لهذه المسابقة، مشدداً على أن مثل هذه الأفكار الخلاقة والمتميزة سيصل صداها إلى كافة الدول العربية.

وأشار إلى أن انطلاقتها بالتزامن مع اختيار الطائف عروس المصايف العربية هو إضافة نوعية لها، وتأكيداً على أن هذه المدينة متميزة في كافة جوانبها خاصة بالأفكار الشابة التي تصدرها لكافة أنحاء المملكة وتحقق نتائج إيجابية على السياحة الداخلية.