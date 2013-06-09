مهرجان الضحك بمراكش بين الكوميديا وفرحة كرة القدم

تختتم مساء اليوم الأحد، الدورة الثالثة لمهرجان مراكش للضحك، بحضور كبار الكوميديين العالمين، وعلى رأسهم الفكاهي جمال الدبوز، المدير الفني للمهرجان، وفلورانس فورستي، وإيلي سيمون وآخرون.

وسيتابع العروض بالإضافة للجمهور نخبة من ألمع نجوم كرة القدم العالميين، الذين لم يأتوا إلى مراكش فقط من أجل الفرجة، ولكن أيضاً من أجل اللعب في إطار نشاط ذي طابع اجتماعي تضامني مُنظم من قبل مؤسسة المهرجان لدعم الجمعيات الخيرية.

وشهد الملعب الكبير الجمعة الماضية مقابلة رياضية جمعت بين نجوم كرة القدم المغربية ونجوم الكرة العالميين، وعاد ريع هذا النشاط لجمعية الكرم لحماية الأطفال، وتابع المقابلة مدرب الفريق الوطني وجمهور غفير، فضلاً عن عدد من الفنانين، فشارك فيها كل من النجم السابق لبرشلونة إيريك أبيدال، والنجم السابق لريال مدريد كلود ماكيليلي، وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، ونجم منتخب فرنسا السابق مارسيل دوسايي، وحاتم بن عرفة لاعب نيوكاستل ومارسيليا سابقا، واللاعبان المغربيان يوسف ومصطفى حجي.

وشارك من الفنانين هذه المباراة جمال الدبوز ورشيد البدوري والشاب بلال، بالإضافة إلى المطربة الفرنسية من أصل مغربي أمل بينت، وتوزعت الأنشطة بين فضاءات ثقافية ومآثر تاريخية، وتنوعت في أشكالها بين فن "المانشاو" والمسرح الشعبي التقليدي، وعروض جمعت بين الفكاهة والسخرية والدعابة والتهكم الكاريكاتوري من بعض قضايا المجتمع والسياسة والناس.

وكانت الدورة أيضاً مناسبة للكوميديين الصاعدين ليقدموا أعمالهم الفنية ويحققوا أحلامهم فوق خشبة المسرح بجانب الفنانين المحترفين وإقامة اتصال مباشر مع الجمهور، جمال الدبوز، أعرب في ندوة صحافية عن نجاح الدورة الثالثة من المهرجان، التي قدمت حسبه عروضها بشبابيك مغلقة، معلناً أن فقرات الدورة ستبث لاحقاً في عدد من القنوات الوطنية والدولية.

وأوضح أن المهرجان يساهم في تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي، ويعمل على خلق جسور المحبة والتسامح بين الشعوب، والمعبر عنها من خلال مشاركة فكاهيين يمثلون مختلف الديانات والثقافات وفي حضور جمهور كبير من المغاربة والأجانب.