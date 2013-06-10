باسم يوسف يوقف برنامجه في رمضان.. لعدم تلاؤمه مع الشهر

أعلن الإعلامي باسم يوسف عن توقف برنامجه "البرنامج" الذي يُعرض مساء كل جمعة على شاشة "CBC"، خلال فترة رمضان، على أن يعود عقب عيد الفطر.

وأكد محمد فتحي، المسؤول الإعلامي عن البرنامج، لـ"العربية.نت" أن فريق عمل البرنامج سيحصل على راحة خلال رمضان، خاصة أن تصوير الحلقات لا يتناسب مع طبيعة هذا الشهر من ناحية الوقت، حسب تعبيره.

كما أوضح أن تصوير الحلقات وعرضها صعب في رمضان نظراً لضيق الوقت بعد الإفطار، فضلاً عن لجوء الجمهور في هذا الشهر إلى متابعة الأعمال الدرامية. وكشف أنه خلال رمضان ستتم صيانة مسرح "راديو" الذي يتم فيه تصوير الحلقات.

وفي سياق متصل، سيُطل باسم يوسف على جمهوره في شهر رمضان بشكل مختلف، حيث سيكون ضيف شرف في الجزء الثالث من مسلسل "الكبير قوي" الذي يقوم ببطولته أحمد مكي.

مشاركة في اكتشاف المواهب

كما سيتم، خلال رمضان القادم أيضاً، عرض برنامج "أميركا بالعربي" الذي قام باسم يوسف بتصويره في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي عبر شاشة "النهار"، بعد أن عرض عبر شبكة "OSN" خلال الفترة الماضية.

ومن جهة أخرى أشار فتحي إلى أن باسم يوسف سيشارك يوم السبت المقبل في حدث تنظمه الجامعة الأميركية بالقاهرة تحت مسمى "Tube Star Network" يهدف الى اكتشاف ذوي المواهب وإعطائهم دورات تدريبية.

وأوضح أن يوسف سيقوم بإعطاء دورة حول المحتوى البرامجي، على أن يقوم المشاركون بالتدريب بعدها بتصوير فيديوهات ورفعها على موقع "Youtube" على أن تقوم شركة "Q Soft"، منتجة برنامج باسم يوسف، بدعم أبرز 10 مواهب منها.