رعب "ذي بورج" يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر فيلم الرعب "ذي بورج" شباك التذاكر في أميركا الشمالية في الأسبوع الأول من عرضه في صالات السينما، مطيحاً بفيلم "فاست آند فيوريوس 6"، بحسب الارقام الصادرة عن شركة "اكزيبيتر ريليشنز".

وجمع الفيلم الذي يلعب بطولته ايثان هوك ويتصور زمناً قريباً في أميركا تكون الجرائم فيه مسموحة ليلة واحدة في السنة، ايرادات بقيمة 36,4 ملايين دولار.

واحتل الجزء السادس من "فاست آند فيوريوس" المرتبة الثانية، جامعاً 19,8 مليون دولار في نهاية الاسبوع وحوالى 203 ملايين دولار في ثلاثة أسابيع.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "ناو يو سي مي" الذي أخرجه الفرنسي لوي لوتيرييه والذي تدور قصته حول مطاردة عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحقق من الانتربول مجموعة من المشعوذين. وجمع الفيلم الذي يؤدي بطولته مورغان فريمان وودي هاريلسون ومايكل كاين وايسلا فيشر إيرادات بقيمة 19,5 مليون دولار في نهاية الاسبوع و61,4 مليون دولار منذ بدء عرضه.

واحتل المرتبة الرابعة فيلم جديد يحمل عنوان "ذي اينترنشيب" ويلعب بطولته فينس فون وأوين ويلسون. وجمع الفيلم الكوميدي الذي يحكي قصة رجلين في الاربعينات يتابعان دورة تدريبية في شركة "جوجل" 18,1 مليون دولار من الايرادات.

أما في المرتبة الخامسة فجاء فيلم الرسوم المتحركة "ابيك" الذي حقق إيرادات بقيمة 12,1 مليون دولار في نهاية الاسبوع و84,1 مليون دولار منذ بدء عرضه، تبعه في المرتبة السادسة "ستار تريك: اينتو داركنيس" مع 11,7 مليون دولار (200,1 مليون دولار منذ بدء عرضه) وفيلم الخيال العلمي "افتر ايرث" مع 11,2 مليون دولار (46,6 مليون دولار منذ بدء عرضه).

وتراجع الفيلم الكوميدي "ذي هانغوفر بارت 3" من المرتبة السادسة الى المرتبة الثامنة، جامعاً 7,4 مليون دولار من الإيرادات في نهاية الاسبوع و102,4 مليون دولار منذ بدء عرضه.

وفي المرتبة التاسعة جاء فيلم "ايرون مان 3" الذي جمع في الاسبوع السادس من عرضه 5,8 مليون دولار (394,3 مليون دولار منذ بدء عرضه)، تبعه في المرتبة العاشرة فيلم "ذي غريت غاتسبي" من بطولة ليوناردو دي كابريو الذي حقق ايرادات بقيمة 4,2 مليون دولار في نهاية الاسبوع و136,2 مليون دولار في 5 اسابيع.