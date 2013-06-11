هشام عباس: علمت بحكم حبسي من وسائل الإعلام

في مفاجأة للجميع، أصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكها بحبس الفنان هشام عباس عامين وكفالة عشرة آلاف جنيه، وتعويض مدني قيمته 40 ألف جنيه، وذلك بسبب اتهامه بالنصب على طبيبة باع لها عقارا صادرا له قرار إزالة.

الفنان هشام عباس أكد في بداية تصريحاته لـ "العربية.نت" أنه علم بالحكم الصادر مثله مثل بقية الناس عبر وسائل الإعلام، باعثا برسالة طمأنة إلى جمهوره بأن الحكم غيابي، وأن هناك استئنافا عليه سيقوم بتقديمه، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال اليومين المقبلين جلسة مع المحامي الخاص به من أجل بحث كافة السبل القانونية الخاصة بالموضوع من أجل إنهائه، خاصة وأنه لم يتلق أي شيء بخصوص هذه القضية من البداية، ولم يعلمه أحد بأن هناك دعوى موجهة ضده، لذا تفاجأ بالحكم مثل الجميع.

وأشار عباس في تصريحاته لـ "العربية.نت" بأنه متواجد في منزله، وأنه يقوم بالعمل على ألبومه الجديد الذي أوشك على الانتهاء منه وطرحه في الأسواق، بعد أن ظل يعمل عليه لثلاث سنوات كاملة، حيث قام بتغيير عدد من الأغنيات التي كان قد استقر عليها سابقا، خاصة وأنها لم تعد مناسبة للأوضاع التي تجري في الوقت الحالي، ولكنه لم يستقر على الموعد النهائي لطرح الألبوم بالأسواق، وإن كان هناك موعد مبدئي هو عيد الفطر المقبل من أجل طرح الألبوم، ومن المقرر أن يقوم عباس بإنتاج الألبوم على نفقته الخاصة على أن تتولى شركة أخرى عملية التوزيع، ويتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء؛ أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي الذي يقدم ثلاث أغنيات في الألبوم.