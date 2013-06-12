برنامج واقعي تقدمه ملكة الجمال ريما فقيه

تستعد ريما فقيه، ملكة جمال أميركا اللبنانية الأصل، لتقديم برنامج واقعي خاص قريباً، بعدما عُرض عليها ذلك.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "النهار"، يسلط البرنامج الضوء على مختلف مراحل حياتها، انطلاقاً من طفولتها في الجنوب اللبناني إلى حين وصولها إلى "التاج الملكي" في أميركا ونيلها لقب "ملكة جمال أميركا".

يُذكر أن البرنامج سيكون عبارة عن مجموعة حلقات قصيرة تروي سيرة حياتها على طريقة تلفزيون الواقع، وسيعرض على أكثر من شاشة، وتستعد فقيه حالياً لمرحلة التحضير والتصوير، حيث من المقرر أن يبدأ عرض البرنامج في شهر سبتمبر/أيلول المقبل.