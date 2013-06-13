سلمى حايك لا تخشى الشيخوخة وتتعامل معها بهدوء

كشفت الممثلة المكسيكية من أصل لبناني سلمى حايك أنها تتعامل مع موضوع الشيخوخة بهدوء وفق ما ذكرته "البيان الإماراتية".

وقالت حايك 46 عاما لمجلة "إن ستايل" الأمريكية "أعتقد أنك إذا شعرت بالخوف من الشيخوخة فإنك ستكبر أسرع في السن".

وذكرت حايك أنها عندما بلغت سن الأربعين كانت تتخيل أنه يجب أن تتوقف في المستقبل عن ارتداء ملابس عارية الكتفين، وقالت "كنت أعتقد دائما أنه لن يكون من الممكن ارتداء هذه الملابس عند سن معين، لكني لا زالت أبدو جيدة فيها".

وقالت "أستطيع أن أفعل المزيد، يمكنني ممارسة الرياضة والتخلي عن تناول الحلوى أو شرب الكحول لكني لا أعتقد أن الجمال كان أهم شيء في حياتي، بل الحالة المتمردة التي بداخلي".