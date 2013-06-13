صناع دراما رمضان قلقون من سيناريو "تمرد"

مع اقتراب فعاليات حملة "تمرد" في مصر، التي تسعى إلى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، نهاية الشهر الجاري، سيطرت حالة من القلق على صناع الدراما الرمضانية، الذين يقومون بتصوير أعمالهم في الوقت الحالي من أجل العرض في شهر رمضان المقبل.

الأزمة تتمثل في تأمين فريق التصوير خلال هذه الفترة، حيث يخشى عدد كبير من المنتجين أن تنشغل أجهزة الأمن في مصر بتأمين المنشآت العامة في البلاد في هذا الوقت، وهو ما يؤدي إلى صعوبة استخراج التصاريح الخاصة بالتصوير، ما يعطل الأعمال ويضع صناعها في مأزق بسبب مواعيد العرض والتعاقد مع القنوات الفضائية.

"العربية.نت" التقت عدداً من صناع هذه الأعمال الذين يقومون بالتصوير في الوقت الحالي، من أجل معرفة أوضاعهم وكيفية التعامل معها.

حسام شعبان، منتج مسلسل "فرح ليلى" الذي تقوم ببطولته ليلى علوي والسوري فراس سعيد، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج خالد الحجر، أكد في تصريحاته لـ"العربية.نت" أنه من حسن حظهم أن العمل يحتوي على 70% من المشاهد التي يتم تصويرها في عدد من الشقق السكنية، وهو ما يعني أنهم لن يضطروا إلى اللجوء للتصوير في الشوارع، خاصة مع صعوبة الحصول على التصاريح في هذه الفترة، مشيراً إلى أنه كان هناك عدد من المشاهد الخارجية التي فضلوا تصويرها في البداية قبل أن يقوموا بتصوير المشاهد الداخلية.

وأوضح شعبان أنه يأمل أن تكون حملة "تمرد" إيجابية، وأن تصب في صالح البلاد، مشيراً إلى أنه لا يتمنى سوى الخير لمصر وأن تتحرك إلى الإمام.

من جهة أخرى، أكد ياسين الضوي، مؤلف مسلسل "الزجة الثانية"، الذي يقوم ببطولته عمرو واكد وآيتن عامر، أنهم قرروا إنهاء المشاهد الخارجية أولاً من أجل تفادي هذه النقطة، وبالفعل قاموا بتصويرها في منطقة شبرا منت بالقاهرة، مشيراً إلى أن المخرج خيري بشارة قرر أن ينهي تصوير العمل بأكمله قبل بدء رمضان، ويتبقى لهم عدد بسيط من المشاهد سيتم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي.

على الجانب الآخر، كشف المنتج جمال العدل لـ"العربية.نت" أن مسلسل "الداعية" الذي ينتجه، ويقوم ببطولته هاني سلامة وبسمة، كان لديه أزمة في البداية تتعلق بحمل الفنانة بسمة، والتي تجسد دور عازفة كمان في دار الأوبرا، بعدما اكتشفوا خبر حملها، مما جعلهم يبنون التصوير بأكمله عليها، من أجل أن تنهي مشاهدها قبل ظهور علامات الحمل عليها، كما قاموا بإنهاء كافة المشاهد الخارجية، وبالفعل أشار إلى أنه يتبقى له أيام قليلة وينتهي من تصوير المسلسل بأكمله.