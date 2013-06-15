بطلة "باب الحارة" أناهيد فياض بمسقط رأسها غزة لأول مرة

تزور الفنانة الفلسطينية السورية، أناهيد فياض، غزة لأول مرة في حياتها، وبحسب ما قالت فياض فإن هذه الزيارة تأتي بسبب رغبتها الشديدة في زيارة الوطن، ولتلتقي أقاربها للمرة الأولى أيضاً.

وأضافت أناهيد أن أهلها وعائلتها في غزة أيضاً في زيارة تنتهي قي أقل من شهر.

وقالت "صار لي سنة تاركة الشام، لما دخلت فلسطين قلت يا ربي دخيلك ما توصل الشام للي وصلتلو غزة".

وأناهيد فياض، التي كان لها حضور بارز في الدراما السورية، تعيش في الأردن الذي حصلت على جنسيته مع زوجها الأردني الجنسية منذ ما يقارب العام.

وأضافت فياض "كتير كان مؤلم أني أكون خارج الشام، ومؤلم الوضع العام، حجم الأعمال التي تنفذ مو مثل المعتاد، والممثلين طلعوا للخارج وصار شرذمة. أثر اللي بصير واضح على الدراما السورية".

وبعض الأعمال التي قدمتها الدراما السورية لم ترق لفياض، كونها تبتعد عن الواقع الذي تعيشه سوريا، وعلقت قائلة "أكيد احنا بنحب نرفه عن الناس، ولكن هناك أعمال منسلخة عن الواقع اللي يقتل فيه السوريين وبجوعوا ويجرحوا وهذا مش معقول".

يذكر أنه من أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها أناهيد فياض، دورها في مسلسل "باب الحارة" ابنه "أبو عصام"، كما أدت صوتياً عدداً من الأعمال التركية، وأبرزها دور الفنانة نور في المسلسل التركي الشهير مهند ونور.