متسابقو أراب أيدول بين دعم رئاسي وشعبي وحتى "الزواج"

قبل أسبوع واحد من التتويج، وتربع متسابق وحيد على عرش "Arab Idol"، احتدمت المنافسة في البرنامج الذي يعرض عبر شاشة "MBC"، ما استدعى تدخل كبار النجوم في الوطن العربي إلى حلبة السباق في محاولة لدعم "مرشحيهم".

المحاولات تنوعت والأساليب اختلفت بين نجم وآخر، إلا أن الهدف والبوصلة ظلت باتجاه واحد، تقديم كل سبل الدعم الممكنة. فالمتسابق المصري أحمد جمال، على سبيل المثال، كان على موعد مع عدد كبير من الفنانين المصريين الذين أعلنوا دعمهم له، وطالبوا الجمهور بأن يصوتوا له، من بينهم الفنانة منى زكي وزوجها أحمد حلمي. كما قامت المطربة المصرية نادية مصطفى بتصوير فيديو مصغر أعلنت فيه دعمها لجمال.

إلى هؤلاء، انضم محمد صبحي وإلهام شاهين اللذان اتصلا بـ"ألتراس" أحمد جمال، للتعبير عن دعمهما الكامل للمتسابق المصري. كما أعلنت آثار الحكيم والمطرب محمود العسيلي دعمهما له أيضاً، إلى جانب الفنان محمود عبد المغني.

دعم رئاسي لبناني

أما اللبناني زياد خوري، فكان على موعد مع دعم رئاسي، إذ اهتم الرئيس اللبناني ميشال سليمان بمساندته كثيراً، إضافة إلى رامي عياش الذي وصف صوته بالجبلي المميز. ولا ننسى بالطبع دعم نانسي عجرم، عضو لجنة التحكيم له، على مدار مشواره.

التفاف شعبي سوري

من جانبها، حصدت السورية فرح يوسف تعاطف أبناء بلدها، لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بأخبارها، مكيلة لها المديح والإعجاب. كذلك استنفر فنانو سوريا وتجندوا للوقوف إلى جانب فرح. فأعلنت كندة علوش عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عشقها لصوتها وموهبتها. كما أيد قصي الخولي بدوره فرح عبر حسابه الرسمي على "تويتر". في حين طالب السوري سامو زين جمهوره بالتصويت لفرح التي وصفها بـ "ياسمين الشام".

لكن الخيبة طالت أصالة نصري، فلم يحالفها الحظ في المشترك الذي تدعمه، إذ كانت تدعم عبد الكريم حمدان، الذي غادر المسابقة قبل أسبوعين. وقد ناشدته عبر "تويتر" عند استبعاده من السباق، ألا يحزن لأن المستقبل ينتظره. لتعلن بعد ذلك ثناءها على عدد من المشتركين أبرزهم الفلسطيني محمد عساف وأحمد جمال، مؤكدة أنها تقوم بالتصويت لكليهما.

شيرين تطلب يد محمد عساف

ويبقى الدعم الأغرب، الذي جاء من قبل المغنية شيرين عبد الوهاب في حلقة أمس الجمعة. إذ كان لصاحبة "آه يا ليل" رأي خاص في محمد عساف. فقد أثنت كثيراً على المتسابق الفلسطيني، متسائلة، هل هو بشر مثلنا؟، لتداعبه ممازحة بعد ذلك طالبة أن تتزوجه".

