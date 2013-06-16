ثورة الممرضات ضد روبي بسبب "الحرامي والعبيط"

يثير فيلم "الحرامي والعبيط" الذي يقوم ببطولته خالد الصاوي وخالد صالح، ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد مصطفى، أزمة كبيرة مع نقابة التمريض في مصر، بعد أن رأت النقابة أن الدور الذي تلعبه روبي في الفيلم، يعطي صورة سلبية عن مهنة التمريض، وهو ما رفضته النقابة وطالبت بوقف عرض الفيلم.

وانطلقت مسيرة ضمت ممرضات مصر، ظهر السبت إلى مبنى ماسبيرو، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل من أجل وقف عرض الفيلم، ورددت العديد من الشعارات التي تهاجم العمل وصناعه.

حذف المشاهد المسيئة

وأكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض في مصر لـ "العربية.نت" أن المسيرة كانت الإجراء الرابع الذي تم اتخاذه من قبلهم، بعد أن تم إرسال إنذار على يد محضر لصناع الفيلم ووزير الثقافة وكذلك هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، كما قاموا برفع دعوى قضائية على المنتج وطالبوا بتعويض 10 ملايين جنيه، وكان ثالث الإجراءات هو وقفة احتجاجية على مستوى الجمهورية بأكملها، دون إضرار بسير العمل، والسبت كانت المسيرة من مقر النقابة إلى مبنى ماسبيرو، وبعدها توجهوا إلى مكتب النائب العام.

وأوضحت أن الفيلم لم يتناول الجانب الإيجابي والسلبي في التمريض، خاصة مع إيمانها بأن كل مهنة بها جانب إيجابي وآخر سلبي، ولكنها رأت تركيزهم على السلبي فقط، معتبرة أن هناك تعنتا ضد مهنة التمريض، واختتمت النقيب تصريحاتها بالتأكيد على أنه يكفي أن يتم حذف المشاهد المسيئة فقط للمهنة من العمل، وليس شرطا أن يقف العمل بأكمله.

هل نعيش في يوتوبيا؟

وأعرب مخرج الفيلم محمد مصطفى في تصريحات لـ "العربية.نت" عن اندهاشه من هذه الأزمة، قائلا: "هل نعيش في يوتوبيا (المدينة الفاضلة)، ألا يوجد لدينا فساد؟"، مؤكدا أن المجتمع المصري يحتوي على كافة الألوان، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وذكر أن الجانب الإيجابي هو الذي يجب أن يكون عليه الإنسان وبالتالي فهو ليس تفضل، ولكنه شدد على أنه لابد ألا يكون هناك تعميم في تناول الظواهر السلبية، خاصة وأنها أمثلة فردية.

وقال إن المطالبات بوقف عرض الفيلم تشبه خداع النفس، خاصة وأنها تدل على أننا لا نريد أن نتقدم أو ننتصر للخير، وتعني أننا مثل النعام يدفن رأسه في الرمل.

وأكد الدكتور عبد الستار فتحي رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية لـ "العربية.نت" أنه لم يتم التقدم بشكوى له ضد الفيلم، معتبرا أن الفيلم عادٍ للغاية، ومن الوارد أن يتناول نموذجا سيئاً لأحد الأشخاص في أحداثه، غير أنه أوضح أن الحالة التي تجبر الرقابة على إيقاف عرض الفيلم وسحب ترخيصه هي صدور حكم محكمة ضده، كما أعلن أنه في حال تقديم شكوى له ضد الفيلم سيقوم بتشكيل لجنة محايدة من أجل مشاهدته وإعداد تقرير حوله.