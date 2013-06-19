راسل براند طلب الطلاق من كاتي بيري في رسالة قصيرة

أعلنت نجمة البوب كاتي بيري في مقابلة مع مجلة "فوغ" أن زوجها السابق البريطاني، راسل براند، أبلغها نيته الطلاق منها في رسالة قصيرة، مضيفة أنها لم تسمع أخباراً عنه بعد ذلك.

وكان براند قد نشر بياناً في ديسمبر/كانون الأول 2011 أعلن فيه بدء إجراءات الطلاق بعد 14 شهراً من زواجه من بيري في الهند، مؤكداً "سوف أعشقها الى الأبد، وأعلم أننا سنبقى أصدقاء".

وقالت بيري للمجلة "إنه رجل ذكي جداً وكنت مغرمة به عندما تزوجته"، مضيفة "لكنني لم أسمع أي أخبار جديدة عنه منذ أن أرسل إليّ رسالة قصيرة طلب فيها الطلاق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011".

وفي الوثائق القانونية التي استخدمت لإتمام الطلاق، أشار براند إلى "خلافات لا يمكن حلها". أما كايتي بيري فشرحت للمجلة أن براند لم يكن يحب "أن أكون أنا المديرة خلال الجولات، ولم يتحمل المساواة".

ولم ينجب الاثنان، اللذان تزوجا في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أي أطفال خلال الفترة.