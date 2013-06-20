فقرة لجون ستيوارت مع باسم يوسف في برنامجه الأسبوعي

أكد محمد فتحي، المسؤول الإعلامي لبرنامج "البرنامج"، الذي يقدمه الإعلامي الساخر باسم يوسف، أن الإعلامي الأميركي جون ستيوارت حضر إلى القاهرة أمس - الأربعاء - وحضر تصوير حلقة البرنامج بمسرح راديو بمنطقة وسط البلد، والمقرر أن تعرض غدا - الجمعة - عبر قناة "CBC"، مشيراً إلى أن ستيوارت لن يكون بين الجمهور، ولكنه سيظهر عبر فقرة في البرنامج.

وأوضح فتحي في تصريح لـ"العربية.نت" أن حضور ستيوارت إلى القاهرة، جاء بدعوة من باسم يوسف، بعدما كان الأخير ضيفاً على برنامج "The Daily Show" بعدما تم اختياره من قبل مجلة "Time" الأميركية، ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.

جولة سياحية

ومن المقرر أن يقضي جون ستيوارت يومين بالقاهرة بعد تصوير الحلقة، على أن يقوم بجولة سياحية قصيرة، ثم يعود بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الأميركية. ويأتي هذا الظهور خلال الحلقة، قبل أن يحصل طاقم العمل على إجازة ابتداء من الخامس من يوليو المقبل، وتستمر حتى نهاية شهر رمضان.

من جهة أخرى، تم تأجيل الندوة التي كان سيحاضر فيها باسم يوسف في الجامعة الأميركية بالقاهرة، حول المحتوى البرامجي الناجح إلى بعد غد السبت، وذلك بسبب الامتحانات التي كان يؤديها طلبة الجامعات في مصر، بعدما كان مقرراً لها أن تقام السبت الماضي.