اليونسكو تدرج بركان "إتنا" في قائمة التراث العالمي

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اليونسكو، بركان "إتنا" الإيطالي القابع بصقلية في قائمة التراث العالمي.

ويعد جبل "إتنا" المرتفع عن سطح البحر بمعدل 3300 متر والواقع غرب جزيرة صقلية أكثر البراكين نشاطا في أوروبا، ونشاطه معروف منذ 2700 سنة على الأقل. وهو يعتبر بالتالي من "البراكين التي شهدت أطول نشاط مؤرخ في العالم"، بحسب اليونسكو.

واعتبرت المنظمة الأممية أن جبل "إتنا" يشكل بفوهاته وحممه ورماده "مركزا مميزا للأبحاث والتعليم"، مشيرة إلى أنه لا يزال من المراجع المعتمدة في علم البراكين والجيوفيزياء وغيرها من علوم الأرض. وأكدت اليونسكو أنه يتمتع "بشهرة كبيرة وأهمية علمية وقيم ثقافية وتثقيفية".

ويغطي محيط قاعدة البركان 200 كيلومتر، وهو تشكل إثر ثورة بركانية وقعت في قاع البحر قبل 500 ألف سنة.

وتجتمع اللجنة المعنية بالتراث العالمي في اليونسكو في بنوم بنه لعقد دورتها السنوية. وينبغي عليها النظر في إدراج 31 موقعا طبيعيا وثقافيا في قائمة التراث العالمي التي كانت تضم قبل هذا الاجتماع 962 موقعا من 157 بلدا.