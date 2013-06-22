الفلسطيني محمد عساف يحسم لقب "أراب آيدول"

بعد سباق ماراثوني حسم الفلسطيني محمد عساف لقب أراب آيدول" (Arab Idol) للموسم الثاني، الذي عرض عبر شاشة "mbc"، بعد رحلة طويلة وشاقة من التنافس مع بقية المتسابقين، الذين خرجوا تباعاً على مدار الحلقات الماضية، وكان قد وصل إلى الحلقة النهائية الفلسطيني محمد عساف، والمصري أحمد جمال، والسورية فرح يوسف.

وبهذا الفوز يكون عساف ثاني متسابق يحمل اللقب بعد فوز المصرية، كارمن سليمان، في الموسم الأول للبرنامج العام الماضي، وعقب إعلان عساف فائزا باللقب، سجد شكراً لله على الفوز، كما ظهر جليا أمام الجميع تمتمته بكلمة "الحمدلله"، ليبكي بعدها وسط أحضان والدته وأقاربه، وبعدها سلمه الحلاني الجائزة.

المصريون يهنئون ابن عمومتهم

وعلى الرغم من حالة الدعم الكبيرة التي كان يلقاها المصري أحمد جمال من قبل المصريين، فإنهم حرصوا على تهنئة الفلسطيني محمد عساف باللقب، حيث اعترفوا بموهبته واستحقاق الثلاثي للقب بما قدموه على مدار الأشهر الماضية، وهو ما ظهر من خلال الهاشتاج الذي تم تدشينه من خلال شبكات التواصل الاجتماعي لمتابعة أحداث الحلقة التي شهدت تواجد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بين الجمهور، واعترف الكاتب المصري عبدالرحيم كمال مؤلف مسلسل "الخواجة عبدالقادر" الذي قام ببطولته يحيى الفخراني، باستحقاق عساف للقب، وأنه الأفضل مع احترامه لطيبة المتسابق المصري أحمد جمال.

كما تناول النشطاء أغنية لمحمد عساف قدمها وهو لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، وتحمل اسم "شدي حيلك يا بلدنا" دعماً للقضية الفلسطينية، كما بعث الفنان تامر حسني تهنئته إلى المتسابق الفلسطيني محمد عساف، وتمنى أن يعيش العالم العربي في محبه وسلام، ووجه التحية إلى أحمد جمال، وهو ما نفس ما قام به الفنان أحمد زاهر.



وقد تعالت الهتافات وصعد الكثير من الجمهور مع أهل عساف إلى المسرح لتهنئته بالفوز. ووجه عساف كلمة تحية لكل من صوّت له في المسابقة، كما وجه الشكر والتحية لكل أهل فلسطين من غزة والضفة وكل فلسطيني وحُر في أرض الوطن العربي. وقال عساف: "كلمة شكر لا تكفي لكل من أوصلني إلى المسابقة، فلساني يعجز عن نطق الكلمات".

الحلقة الختامية التي أذيعت على الهواء مباشرة بدأت بعرض فيديو كليب خاص شارك فيه المشتركون الثلاثة، الذين وصلوا لنهائيات المسابقة بعنوان «طريق جديد» من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

وعقب ذلك أذيعت أغنية جماعية لـ13 متسابقاً ممن شاركوا بالمسابقة، قبل أن يظهر ضيف الحلقة الفنان «عاصي الحلاني»، والذي أشاد بلجنة التحكيم وبالمتسابقين والقائمين على المسابقة.

وأتمت استوديوهات الـMBC استعداداتها للسهرة النهائية وللحفل الذي يجمع المشاركين حول المسرح للمرة قبل الأخيرة ولاختتام مشوار أراب آيدول، الذي برز فيه الفلسطيني محمد عساف، والسورية فرح يوسف، والمصري أحمد جمال.

التدريبات كانت على أشدها وأرهقت المشاركين، الذين أصبحت يومياتهم وطموحاتهم تدور حول النجاح في المسابقة، بعد أشهر من العمل المضني، التماساً للفوز باللقب والجوائز، وفرحة أبدية لعائلات المتسابقين الثلاثة.

وتمكن محمد وأحمد وفرح من الوصول إلى المرحلة الأخيرة بعد منافسة بدأت في شهر فبراير/شباط الماضي واستمرت حتى يونيو/حزيران الحالي، لإحراز لقب محبوب العرب، الذي أجمع النقاد والمتابعون على صعوبة المنافسة والاختيار فيه.