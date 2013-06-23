انطلاق مهرجان "أصيلة" الثقافي بالمغرب

انطلقت في مدينة "أصيلة" المغربية فعاليات مهرجان جامعة المعتمد ابن عباد الصيفي في دورته الثامنة والعشرين، والتي تعد من أبرز الأنشطة التي يشهدها موسم أصيلة الثقافي لهذا العام، والذي يستقطب عدداً كبيراً من السياسيين والمفكرين والفنانين من مختلف قارات العالم.

وهذا التقليد دأبت عليه أصيلة منذ ما يزيد عن خمسة وثلاثين عاماً، وبات موعداً صيفياً ثابتاً وجزءاً لا يتجزأ من الحراك الثقافي والفني في المغرب، وفي نسخة هذا العام، اختارت مدينة أصيلة بالإضافة إلى أنشطتها التقليدية جلسات حوارية يتقاطع فيها السياسي بالاقتصادي والثقافي والاجتماعي.

وقال محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، إن ما يميز مهرجان أصيلة في دورته هذا العام، هو مناقشته للمواضيع التي تشغل الإنسانية مثل الأمور المتعلقة بالأمن الغذائي أو التغير المناخي، وبفصول الربيع العربي.

وتميزت هذه الفعالية بمشاركة عدد كبير من المختصين والمعنيين بشأن الغذاء في العالم، وهي المناسبة التي اغتنمها الأمين العام للأمم المتحدة لتوجيه رسالة إلى المشاركين تلاها على الحضور رئيس المنتدى .

كما تميزت جلسات الحوار بمشاركة إفريقية واسعة، حيث حضر عدد من القيادات الإفريقية السابقة المهرجان، وعن ذلك صرح جاك ضيوف، الأمين العام السابق لمنظمة الأغذية والزراعة قائلاً: أعتقد أن لدينا مشاركة إفريقية متميزة في هذا العام، إفريقيا لديها تجارب ومشكلات مختلفة في موضوع الغذاء، وليس من باب الصدفة أن تحتضن أصيلة هذا الموضوع، فهي مدينة تنتمي إلى إفريقيا. هذا ويعد برنامج مدينة أصيلة الفني والثقافي بالكثير من العروض والمفاجآت.